València cede a la Generalitat dos parcelas para un Centro de Educación Especial y el nuevo Conservatorio de Danza

El Ayuntamiento de València ha aprobado ceder a la Generalitat dos parcelas, una para la construcción de un Centro de Educación Especial en Benicalap, y la segunda destinada a edificar en ella el nuevo Conservatorio Profesional de Danza en el barrio de Safranar.

Así lo ha dado a conocer este viernes el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, durante la rueda de prensa en la que ha dado cuenta de los asuntos aprobados en la Junta de Gobierno Local.

Caballero ha señalado que el consistorio ha aprobado poner a disposición de la Conselleria de Educación de la Generalitat una parcela de titularidad municipal ubicada en el barrio de Benicalap para la construcción de un Centro de Educación Especial que "cubra las necesidades educativas de personas con capacidades diferentes en la ciudad de València".

Se trata de un solar de 10.628,99 metros cuadrados ubicado en la calle del Riu Segre, con lindes recayentes a las calles del Dramaturgo Francisco Comes, Pintora Manuela Ballester y a una vía peatonal.

El solar, que según el planeamiento debe dedicarse a la actividad educativa y cultural, está clasificado como suelo urbano con un máximo de cinco plantas de altura. Además, el 25% de la superficie de la parcela deberá destinarse a espacios ajardinados y arbolados y a zonas deportivas.

NUEVO CONSERVATORIO PROFESIONAL DE DANZA

Por otra parte, el Ayuntamiento de València ha aprobado también la cesión de una parcela del barrio de Safranar, destinada a edificar en ella el nuevo Conservatorio Profesional de Danza.

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes "afectar al servicio público educativo de competencia autonómica la parcela de propiedad municipal y naturaleza demanial sita entre las calles Campaners, Bolivia, Canónigo Tárrega y Borrasca".

Tal como ha explicado el portavoz, se trata de una parcela de 10.365 metros cuadrados de superficie, situada en el distrito de Patraix, concretamente en la Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial del Sector de SUP PRR-9-Patraix del Plan General de Ordenación Urbana de València.

Se trata de un espacio de carácter dotacional de dominio y uso público destinada a uso educativo-cultural, ubicado en la manzana 20. Es una de las fincas resultantes, adjudicadas al Ayuntamiento de València, proveniente de la Reparcelación de la Unidad de Ejecución Plan de Reforma Interior Modificativo el P.R.R.9 "Patraix".

Para poner la parcela a disposición de la Conselleria, la Junta de Gobierno Local ha aprobado llevar a cabo una mutación demanial externa de dicho espacio a favor de la Generalitat para la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Danza.

Una mutación demanial externa es un acto administrativo mediante el cual un bien o un derecho de dominio público cambia de titularidad entre diferentes administraciones públicas. No obstante, tal como se especifica en el acuerdo de la Junta, dicha mutación aprobada queda condicionada a que la Generalitat mantenga el uso previsto que motiva la mutación y, por tanto, conserve su carácter demanial y se destine a la construcción del nuevo Conservatorio Profesional de Danza.

De hecho, se subraya que "si el bien no fuera destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente, la parcela revertirá al Ayuntamiento de València, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones".

Este acuerdo de la Junta da respuesta a la solicitud planteada el año pasado desde la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, cuando se solicitó expresamente la mutación demanial externa de la parcela.

Por moción del concejal delegado de Patrimonio se propuso el inicio de las actuaciones por parte del Servicio Municipal de Patrimonio para proceder a la tramitación de la petición, desde la consideración de que "la construcción de un nuevo Conservatorio Profesional de Danza es una contribución a la promoción de la cultura en la ciudad de València", tal como se especifica en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

El edificio principal del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia (CPDV) está actualmente situado junto al Campus de la Universidad Politécnica (Camí de Vera, s/n). Fue inaugurado en el año 1976, y comparte sus instalaciones con la Escuela Superior de Arte Dramático de València y con el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato. Se trata de un centro público de formación en danza, y ofrece los niveles formativos Elemental y Medio, en las especialidades de danza clásica, danza contemporánea y danza española.