València celebra el Día Internacional de los Museos con visitas guiadas, música y actividades

Presentación del Día Internacional de los Museos - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València celebra el Día Internacional de los Museos, que se conmemora el próximo lunes, 18 de mayo, con un amplio programa de actividades con visitas guiadas, talleres y conciertos bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', que arranca este viernes, día 15, y que se prolongará hasta el próximo 24 de mayo.

Para ello, se han preparado actividades en diferentes formatos, como visitas guiadas, visitas teatralizadas, talleres, juegos de pistas, conferencias, excursiones y conciertos, entre otros, según ha informado el consistorio en un comunicado.

La programación combina contenidos artísticos, históricos, literarios, arqueológicos, musicales y educativos, y las actividades se distribuirán por numerosos espacios municipales como casas museo, palacios, refugios, centros arqueológicos y museos temáticos.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha presentado este viernes la programación preparada y, tal como ha explicado, "el eje común del programa se basa en la voluntad de acercar a la ciudadanía las colecciones, la historia y el patrimonio de los museos y monumentos municipales".

Entre los monumentos y museos municipales que participan en la celebración con distintas propuestas están la Casa Museo Benlliure, la Casa Museo Blasco Ibáñez, el Museo de la Ciudad, el Palacio de Cervelló, el Paleontològic, el Centro Arqueológico de l'Almoina, el Museo de Historia de València (MHV) las Atarazanas del Grao,el Museo Fallero y el Museo del Arroz.

Moreno ha destacado que la entrada a todos los museos municipales será gratuita los sábados 16 y 23 de mayo, y ha animado a la ciudadanía a acercarse a estos espacios de cultura para "conocer por primera vez, o para disfrutar en una nueva visita, de la amplia variedad de contenidos que atesoran los museos municipales de València".

PROPUESTAS "MUY VARIADAS" Y PARA UN PÚBLICO "DIVERSO"

Las propuestas previstas son "muy variadas" y para un público "muy diverso". Entre ellas, ciudadanía y visitantes pueden acercarse a conocer la exposición 'La València de Francisco Mora. Arquitecto y urbanista (1875-1961)', la muestra 'Verde Verdad', el taller de cocina 'Tu primera paella', o las propuestas participativas del Museo de Historia de València centradas en la historia de la ciudad, desde sus orígenes romanos hasta la actualidad.

También se podrá disfrutar de la actividad 'Viaje al Interior del Museo' en la Casa Museo Benlliure, o la presentación del audiolibro sobre Blasco Ibáñez en la Casa Museo habilitada en el chalé del escritor en la Malva-rosa.

El programa continúa con las actividades en la Casa Museo Concha Piquer; o los talleres de copistas en el Museo de la Ciudad, que permitirán conocer cómo se copiaban los cuadros en el siglo XVIII. Y, aprovechando la exposición de José Vergara, habrá una serie de conferencias alrededor de su figura.

El Palacio de Cervelló y el Paleontològic también participan con diferentes propuestas, como una convocatoria en torno a las abejas urbanas; y también se podrán encontrar actividades interesantes en el Centro Arqueológico de l'Almoina, en la Sala Municipal de Exposiciones del Ayuntamiento, en los Refugios Antiaéreos, en el Museo de Historia de Valencia, en las Atarazanas, en el Museo del Arroz y en el Museo Fallero.

'MÚSICA ALS MUSEUS'

La celebración del Día Internacional de los Museos acoge también al ámbito de la música con la primera edición del ciclo de música de cámara 'Música als Museus', una iniciativa impulsada conjuntamente por València Music City y Museos Municipales para conectar patrimonio, música y ciudadanía a través de conciertos en espacios de València.

El director de València Music City, Juan Pablo Valero, ha presentado el ciclo, que comienza este viernes 15, y que cuenta con la participación del Conservatorio Municipal José Iturbi, el Conservatorio Profesional de Música de València y el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de València, "de manera que refuerza así la conexión entre educación musical, patrimonio cultural y programación pública de la ciudad", ha subrayado.

En este sentido, Valero ha señalado que presentan el primer Ciclo de Música de Cámara en los Museos Municipales, que "da forma a algunas actividades que ya se estaban haciendo, pero que ahora se van a aumentar y dotar de un hilo conductor", y ha destacado que el objetivo es "potenciar la unión entre música y artes plásticas para aprovechar los espacios emblemáticos de la ciudad que son los museos".

El ciclo ofrecerá un total de diez propuestas en el contexto del Día Internacional de los Museos. Además, Valero ha adelantado que a partir de ahí tendrán una actividad mensual periódica en los museos, al tiempo que ha subrayado la voluntad de "honrar la experiencia artística de la música con la experiencia artística del arte y, a la vez, favorecer el trasvase de público entre el que acude a los museos y el que acude a los conciertos, para intentar una experiencia artística completa, inmersiva y que provoque en encuentro entre las artes".

Como ha indicado el consistorio, el ciclo continuará en octubre, y las actuaciones se irán anunciando cada trimestre.