El Ayuntamiento de València celebra el Día de los Monumentos y Sitios con actividades para redescubrir los refugios antiaéreos de la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha organizado "un amplio programa" de actividades para celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Sitios, que se conmemorará el próximo sábado 18 de abril, según ha informado el consistorio en un comunicado. Así, ha destacado que se contemplan iniciativas para redescubrir los refugios antiaéreos de la ciudad.

El programa incluye un ciclo de conferencias, visitas guiadas a los refugios y la entrada gratuita a distintos monumentos de la capital valenciana. Las actividades comenzarán este viernes, 17 de abril, y se prolongarán hasta el próximo domingo, 19 de abril, en distintos puntos de València.

El concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales en la ciudad, José Luis Moreno, ha explicado que "el Ayuntamiento de València quiere celebrar el Día Internacional de los Monumentos y Lugares con una temática muy singular que es la de los refugios antiaéreos".

"Se trata de unas estructuras características de la ciudad de València que podemos encontrar en el propio Ayuntamiento, en el Instituto Lluís Vives o en la calle Serranos, entre otros" puntos, ha precisado el edil.

La primera de las propuestas previstas tendrá lugar este viernes en el refugio situado en el edificio del Ayuntamiento de València, que acogerá "una tarde de conferencias especializadas para reflexionar sobre el valor histórico, arqueológico y patrimonial de estos lugares de memoria".

Bajo el título 'Relatos de memoria urbana: Redescubriendo los refugios antiaéreos de València", se ofrece una propuesta "para acercarse al patrimonio de la Guerra Civil mediante la visita a algunos de los espacios más singulares de la ciudad, algunos abiertos de forma excepcional al público", ha añadido el Ayuntamiento.

En esta actividad participarán especialistas en Historia y Arquitectura que abordarán la conservación, la interpretación y la significación de los refugios en el contexto de la Guerra Civil en València.

VISITAS GUIADAS

Durante todo el fin de semana próximo, la programación de esta conmemoración continuará con visitas guiadas a otros refugios antiaéreos de la ciudad. Estas se llevarán a cabo en grupos reducidos y siempre bajo reserva.

Se visitarán los refugios ubicados en la calle Serranos, en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Lluís Vives, en la falla Ripalda-Sogueros, en el Colegio Vedruna-Sagrado Corazón y en el Ayuntamiento.

Las actividades están abiertas a todos los públicos, con aforo limitado. Las personas interesadas en participar en estas visitas pueden pedir su asistencia a través del teléfono 604 04 91 50 o de la dirección electrónica didactica.valencia@galipat.es (de 9.00 a 15.00 horas).

"OPORTUNIDAD EXCEPCIONAL"

José Luis Moreno ha asegurado que esta es "una oportunidad excepcional para conocer estos espacios, algunos no abiertos habitualmente al público".

El concejal ha manifestado también que estas jornadas "suponen una invitación a mirar la ciudad desde otra perspectiva, a recorrer sus calles y q redescubrir las huellas materiales de una memoria colectiva que forma parte de nuestro presente".

La programación con motivo del Día Internacional de los Monumentos y los Sitios incluirá también el acceso libre y gratuito a la Lonja, a las Torres de Serranos y a las Torres de Quart durante toda la jornada del próximo sábado.