València conmemora el centenario del himno de la Comunitat Valenciana, "el más bonito del mundo"

Catalá reclama que la cultura y la identidad "no sean motivo de división, sino eje vertebrador de un proyecto compartido".

VALÈNCIA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha conmemorado este domingo el centenario del Himno de la Comunitat Valenciana, "el más bonito del mundo", en un multitudinario acto celebrado en la plaza de la Mare de Déu en el que más de 800 personas procedentes de bandas de música, coros, agrupaciones folclóricas y comparsas de moros y cristianos han interpretado esta obra de Maximiliano Thous y el maestro Serrano.

Así, lo ha destacado la alcaldesa de València, Maria José Catalá, que ha recalcado que "es un motivo de felicidad ver a todo el pueblo valenciano unido" en este acto, con el que se revive el celebrado en 1925 en la plaza de Toros, para adoptar el himno compuesto para la Exposición Regional de 1909 como Himno de la Comunitat Valenciana. Y hoy, como entonces, ha vuelto a sonar dos veces.

"Cada vez que suena pone la piel de gallina porque representa muy bien lo que es nuestro pueblo, un pueblo que es muy fuerte y que sabe unirse y cohesionarse a pesar de la adversidad", ha señalado emocionada a los medios. El Ayuntamiento ha repartido un díptico conmemorativo a todos los asistentes con el cartel del acto conmemorativo y la letra del himno para que pueda ser entonada por todos los presentes.

Al acto también han asistido, ente otros,la vicepresidenta Primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y portavoz del Consell, Susana Camarero; el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó; así como familiares de Maestro Serrano y de Maximiliano Thous.

Ya en su discurso, la alcaldesa ha defendido que un himno es "un elemento de cohesión" y por ello ha recalcado que "hoy no sólo se recuerda un hecho histórico", sino que "también asumimos un compromiso: el de seguir trabajando por una Comunitat Valenciana cohesionada, plural y abierta donde la cultura y la identidad no sean motivo de división, sino eje vertebrador de un proyecto compartido".

Catalá ha apuntado que un himno "no es solo una composición musical, sino que es un símbolo vivo, una representación emocional y compartida de lo que somos, de lo que hemos sido y de lo que aspiramos a ser" y en ese sentido ha recalcado que Maximilià Thous y el Mestre Serrano "supieron conectar, como ninguno antes lo había hecho, con el espíritu del pueblo valenciano" y su composición musical "se convirtió en la voz conjunta de los valencianos".

"Desde ese momento, este himno ha estado presente en los momentos fundamentales de nuestro territorio y siempre, en cada ocasión, ha representado la capacidad de los valencianos para 'alçar-se en peu' y cantar 'tots a una veu'". "Este año, más que nunca y con más fuerza que nunca", ha subrayado.

Por ello, ha señalado que en "este momento histórico que vivimos, en que la cultura y la identidad vuelven a estar en el centro del debate social y político, es fundamental recordar qué significa realmente tener un himno". "No es una pieza decorativa; es un instrumento potente de transmisión de valores, de memoria y de futuro, es uno de los elementos que nos ayudan a mantener cohesión, autoestima y sentido de comunidad", ha enfatizado.

"RESPETO A LOS SÍMBOLOS"

De este modo, ha recalcado, como alcaldesa de València, que se siente "especialmente orgullosa" de recordar que esta ciudad fue "cuna" de ese himno y "continúa siendo vital en la defensa de nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra manera de entender el mundo". Así ha subrayado, "hoy más que nunca, quiero hacer un llamamiento al respeto de nuestros símbolos y también a la responsabilidad de transmitir ese patrimonio a las futuras generaciones".

En este acto ha participado la Coordinadora de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, la Federación de Folklore de la Comunidad Valenciana, la Federación de Coros de la Comunidad Valenciana y la Federación Valenciana de Moros y Cristianos dirigidos por Cristóbal Soler.

El coordinador de València Music City, Juan Pablo Valero, ha evidenciado la dificultad de cantar el himno a 800 voces, pero ha destacado "la magia" de la batuta de Soler para "hacer que todo el mundo suene de manera conjunta y unificada y maravillosamente bien".