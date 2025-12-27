El PP propone facilitar la conversión de oficinas en viviendas y volver a una España de pequeños propietarios

Archivo - El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal - JESUS HELLIN / STUDIOMEDIA19 - Archivo

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha lanzado una propuesta para agilizar los trámites de la conversión de oficinas y otros locales de uso no residencial en viviendas, al tiempo que ha defendido la idea de que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios.

En una entrevista concedida a Europa Press, el dirigente 'popular' ha desgranado algunas de las propuestas que defiende el PP en materia de vivienda y ha comenzado por apuntar que en la actualidad hay un problema de oferta en el sector, teniendo en cuenta el número de hogares que se han creado y la población migrante que ha entrado en el país.

Según datos del Banco de España, el exceso de demanda sobre la oferta se calcula en unas 720.000 viviendas. Para que ese stock se mantenga en esa cifra y no se agrande el problema, Nadal apunta que en España se necesitarían unas 200.000 viviendas anuales, y sin embargo en 2024 el número de viviendas iniciadas fueron 130.000. "No solamente es que faltan, sino que cada año todavía faltan más", ha apuntado.

MENOS BUROCRACIA

En este sentido, el que fuera también secretario de Estado en el Gobierno de Mariano Rajoy ha defendido aplicar políticas que impulsen la construcción de viviendas, que en su opinión pueden venir de habilitar más suelo urbanizable o de rehabilitar edificaciones existentes que no tengan un uso residencial.

"Lo que necesitamos es que haya más vivienda; para que haya más vivienda sólo puede surgir de dos sitios, o bien crear suelo urbanizable adicional para hacer vivienda nueva o bien viviendas existentes o edificaciones existentes destinarlas a viviendas", ha explicado.

En lo que respecta a la propuesta del suelo, Nadal aboga por conceder "incentivos adecuados" para que haya suelo urbanizable y reducir los plazos de la burocracia para poder entregar viviendas. "Hay que reducir ese plazo de una manera extraordinaria. Esto sí que es una emergencia", ha apuntado.

Igualmente, el dirigente del PP plantea simplificar los cambios de uso en los edificiones, puesto que en la actualidad si un edificio de oficinas se quiere transformar en viviendas la lentitud burocrática "es enorme".

DENUNCIA LAS MEDIDAS "INTERVENCIONISTAS"

Sumado a estas dos propuestas, Alberto Nadal también quiere que se eliminen "medidas intervencionistas" como las que incorpora la Ley de Vivienda, que en determinadas circunstancias permite intervenir los precios del alquiler, al considerar que se han demostrado "totalmente fracasadas" en aquellos lugares donde se han aplicado, incluyendo España.

"Las medidas del Gobierno de fijar los precios de los alquileres ya las puso Franco en los años 60 y el resultado fue el declive del centro de las ciudades y la desaparición prácticamente del mercado de alquiler", ha argumentado.

Con este conjunto de medidas, Nadal considera que se podría ir solventando el problema de la oferta en el mercado, y cuando este se resolviese habría que atender a políticas de impulso en el lado de la demanda, bajando impuestos a los jóvenes y a aquellas familias que tengan más dificultades para acceder a una vivienda.

Nadal ha remachado sus planteamientos sobre la vivienda defendiendo el impulso de políticas que faciliten la compra de viviendas, no solamente el mercado del alquiler. "Todas las políticas públicas no tienen que ir relacionadas exclusivamente al alquiler, sino también a la compra. Hay que conseguir que España vuelva a ser un país de pequeños propietarios", ha remachado.