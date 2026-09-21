València culmina la protección de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer y el Teatro Olympia

Imagen de la rehabilitación de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer, en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València culminará la protección patrimonial de la Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer y del Teatro Olympia tras la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella que incorpora ambos inmuebles como Bien de Relevancia Local (BRL).

La Comisión de Urbanismo, Parques y Jardines, Espacios Naturales y Mejora Climática del consistorio, convocada en sesión ordinaria para este miércoles, dará cuenta del acuerdo adoptado el 15 de julio por la Comisión Territorial de Urbanismo de València de la Generalitat a este respecto, según ha informado esta administración local en un comunicado.

La modificación, que incorpora los dos inmuebles como Bienes de Relevancia Local, desarrolla el anexo patrimonial previsto en el PEP y resuelve deficiencias y aclaraciones que exceden de una mera rectificación, ha detallado el Ayuntamiento.

Con ello, ha explicado, el planeamiento especial de Ciutat Vella "consolida la identificación y protección de dos referentes de especial arraigo para la ciudadanía".

La Comisión Territorial de Urbanismo, órgano colegiado de la Generalitat en materia de urbanismo, es el órgano competente para adoptar acuerdos sobre los instrumentos de planeamiento que le corresponden. La aprobación definitiva de la modificación por parte de esta instancia "culmina en este caso la tramitación de la modificación puntual del PEP de Ciutat Vella".

La Casa Natalicia de Sant Vicent Ferrer, popularmente conocida como el Pouet de Sant Vicent, se sitúa en la calle del Mar, en el barrio de la Xerea. Vinculada a la memoria del santo y a la tradición popular valenciana, fue casa solariega de la familia Ferrer, adquirida por la ciudad en 1573 y reedificada en distintas ocasiones. Entre sus elementos más singulares figura la decoración cerámica del pozo, datada en el siglo XVIII.

Por su parte, el Teatro Olympia, situado en el número 44 de la calle de Sant Vicent Màrtir, en el barrio de Sant Francesc, fue construido en 1915 por el arquitecto Vicente Rodríguez Martín sobre el solar del antiguo Convento de Sant Gregori.

Inaugurado con la representación operística de 'El barbero de Sevilla', este recinto --gestionado actualmente por la familia Fayos-- ha acogido durante más de un siglo música, cine y teatro, ha recordado el consistorio, que ha destacado que este "constituye un espacio esencial de la vida cultural valenciana". "Su reconocible sala a la italiana y la marquesina de la entrada principal forman parte de su identidad arquitectónica", ha agregado la administración municipal.

El expediente que ahora culmina inició su tramitación municipal tras la evaluación ambiental y territorial estratégica simplificada. El Ayuntamiento sometió el documento a información pública durante 45 días, sin que se presentaran alegaciones.

Posteriormente, el pleno municipal aprobó de forma provisional la modificación el 26 de mayo de 2026, tras los informes favorables de la Dirección General de Patrimonio Cultural y de la Comisión Mixta de Patrimonio Cultural. A partir de ahí, el consistorio remitió a la Comisión Territorial de Urbanismo el asunto para su resolución definitiva.

La dación de cuenta prevista en el orden del día de la Comisión de Urbanismo municipal del próximo miércoles "permite trasladar formalmente al ámbito municipal la decisión ya adoptada por el órgano territorial competente".

HISTORIA, TRADICIONES Y ACTIVIDAD CULTURA

El asunto se elevará después de nuevo al pleno del Ayuntamiento de València, para su ratificación en la próxima sesión plenaria, la ordinaria de septiembre.

"Esta actuación pone en valor dos lugares estrechamente ligados a la historia, las tradiciones y la actividad cultural de València", además de reforzar "su preservación dentro del marco urbanístico y patrimonial de Ciutat Vella", ha agregado el consistorio.