València da el pistoletazo de salida a las Fallas 2026 este domingo con la Macrodespertà, una mascletà y la Crida

Archivo - Decenas de personas durante la Crida de las Fallas 2025, en las Torres de Serranos, a 23 de febrero de 2025, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Valencia da el pistoletazo de salida a las Fallas de 2026 este domingo con el acto de la 'Crida' en las Torres de Serranos, que anunciará el inicio de las fiestas josefinas, aunque la jornada arranca a primera hora de la mañana con la 'Macrodespertà' por las calles del centro de la ciudad y continua con la Entrada de Bandas y una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento.

La actividad fallera comienza a las 06.30 horas con la plegaria a Santa Bárbara, patrona de la pirotecnia, en la iglesia de San Juan del Hospital. A la misma hora, en el Parterre, comienza el reparto de los 'tro de bac' para los participantes en la 'Macrodespertà'.

A las 07.15 horas da inicio la 'despertà' infantil, desde la esquina de la plaza de la Reina con la calle de la Paz, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento. Más de un millar de niñas y niños participan lanzando sus bombetas. Unos minutos más tarde, a las 07.30 horas, se inicia la 'Macrodespertà', que recorrerá las calles de la Paz y de San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento con la participación de unas 2.250 personas.

Para este evento, que organiza la Junta Central Fallera en colaboración con la comisión Mossen Sorell-Corona, se utilizarán 225.000 unidades de 'tro de bac', distribuidos en 4.500 cajas, cada una de las cuales dispondrá de 50 de estos petardos para cada uno de los participantes. La JCF ha limitado este año a cuatro personas por comisión el número de participantes, más una suplente. Todas ellas deben tener en vigor el certificado CRE o RGCRE en la modalidad de 'despertà' y ser mayores de 18 años.

Al finalizar la 'Macrodespertà', Pirotecnia Valenciana dispara una 'mascletà' en la plaza del Ayuntamiento, sobre las 08.00 horas, y, seguidamente, se ofrece un desayuno popular a los participantes para "reponer fuerzas".

ENTRADA DE BANDAS Y 'MASCLETÀ'

A mediodía, la plaza del Ayuntamiento acoge la 22ª edición de la Entrada de Bandas de Música, acto que se realiza desde 2004. En esta ocasión esta dirigida por Vivian Gutiérrez Abreu y participa una decena de agrupaciones musicales, que desfilarán por un recorrido que se iniciará en la plaza Tetuán a las 11.30 horas.

Concretamente, forman parte del desfile la Societat Musical Poblats Marítims, la Societat Musical Unió de Pescadors El Cabanyal, la Unió Musical l'Horta de Sant Marcel·lí, la Unió Musical Santa Cecília de Castellar-l'Oliveral, la Societat Musical de Benifaraig, la Unió Musical Centre Històric, la Agrupació Musical de Massarrojos, la Agrupació Musical Benicalap, la Agrupació Musical Carrera Font de Sant Lluís y la Agrupació Musical Gayano Lluch.

Al llegar cada banda a la tribuna, el estandarte y el presidente del conjunto musical se acercarán para que las falleras mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, les impongan el corbatín como recuerdo de su participación. Finalmente, todas las agrupaciones musicales interpretarán al unísono el pasodoble 'El Fallero'. Al finalizar la entrada de bandas, a las 14.00 horas, se dispara una 'mascletà', a cargo de Pirotecnia Valenciana.

EL '[FÓK]' INVADE LA CRIDA

Por la tarde, el epicentro fallero se ubica en las Torres de Serranos, que acogen el acto de la 'Crida', con el que se da el pistoletazo a las fiestas josefinas de este año con la llamada de las falleras mayores de València a la participación en las celebraciones.

El espectáculo, bajo el lema '[fók]' y con sello totalmente valenciano, llamará a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que se ofrecerá en algunos momentos una experiencia inmersiva, música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero, coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

Con el fuego como protagonista, este montaje aspira a ser un "gran preludio" a los discursos que ofrecerán las falleras mayores y mantendrá "la misma línea de trabajo" seguida el año pasado, aunque con novedades. Una de ellas es que la pirotecnia jugará una parte importante dentro del espectáculo y parte del material pirotécnico se disparará desde el propio Puente de Serranos, mientras que el resto se hará desde puntos habituales como la parte trasera de las torres.

Para asegurar que la 'Crida' llega a todo el público congregado en los alrededores de las Torres de Serranos se han instalado seis pantallas gigantes con sus correspondientes torres de sonido: dos próximas a este monumento; otras dos más alejadas, hacia Na Jordana y hacia la Delegación del Gobierno; otra al otro lado del puente, en el entorno de la iglesia de Santa Mónica, y otra en la plaza.

El acto arranca sobre las 19.45 horas con el espectáculo, aunque momentos antes la Banda Municipal comienza a "amenizar la espera" con la interpretación de varios pasodobles. La parte protocolaria comenzará a las 20.00 horas.

Será la alcaldesa de València, María José Catalá, quien lo iniciará con unas palabras y la entrega de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta, que cogerán el testigo y se dirigirán a todo el mundo fallero para invitar a vivir las Fallas de 2026. Al finalizar, las falleras mayores y sus cortes de honor se dirigirán a la Basílica de la Virgen, donde entregarán sus ramos en una ofrenda a la patrona de la ciudad.