València empieza a cortar los accesos al paraje natural de El Saler por el eclipse

València empieza a cortar los accesos al paraje natural de El Saler - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de València ha comenzado a cortar a las 10 horas de este miércoles los accesos al paraje natural de El Saler, dentro del dispositivo de seguridad organizado por el eclipse total de sol que tendrá lugar durante esta tarde.

Además de cortar los accesos a esta zona boscosa, el Ayuntamiento ha activado esta mañana los cañones de agua de El Saler, informan fuentes municipales.

El Ayuntamiento de València ha activado este miércoles el plan especial con motivo del eclipse, que conlleva el corte en los accesos tanto a la Malva-rosa como al Parc Natural de l'Albufera y al bosque de El Saler por motivos de seguridad.

La Generalitat ha establecido el nivel de preemergencia 3 (riesgo máximo) del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) en todo el territorio de la Comunitat Valenciana para toda la jornada, medida que comporta el cierre de todos los parques naturales.

En consecuencia, se mantendrá cortado el acceso a las playas del sur de València, a excepción de residentes, autorizados y transporte público.

El acceso al bosque de la Devesa de El Saler permanecerá cerrado durante toda la jornada, como prevención por el alto riesgo de incendios forestales. Solo habrá acceso, por las vías principales, a los apartamentos. En el caso de las playas y restaurantes, el acceso estará limitado hasta las 18 horas.

Según establece el operativo especial, a partir de las 18 horas se cortará la salida de València por la V-15 (enlaza con la autopista de El Saler o CV-500). Se cerrará el acceso tanto en el paso inferior como la vía de servicio de la avenida del Profesor López Piñero.

Además, se realizará el corte en otros puntos de la ciudad que conectan con Pinedo y se cortará la CV-500 en ambos sentidos antes de entrar en la masa forestal en puntos donde se permite la circulación de vehículos en dirección de salida de esta carretera. También se restringirá el acceso desde la V-30.

Desde el Ayuntamiento de València indicaron este pasado martes que la prioridad para seguir el eclipse "debe ser dejar el coche en casa y desplazarse en transporte público o a pie".

Respecto a la zona del punto oficial de observación, en la zona de la playa de la Malva-rosa, se producirán restricciones al tráfico desde las 16 horas, que podrán ser ampliadas según la afluencia de personas y vehículos, un dispositivo similar preparado para la noche de San Juan.

Serán cortes permeables que solo se activarán en caso de necesidad, a criterio de la Policía Local, y dependiendo de la afluencia de personas. La recomendación para las personas que acudan a los puntos de observación oficiales es que lo hagan a través de los autobuses de EMT València o de Metrovalencia (en este caso, mediante el tranvía, puesto que el metro hasta Marítim sigue en obras).

Tanto el servicio de autobuses urbanos como el metro reforzarán sus servicios. Desde el servicio municipal de Movilidad se recuerda que, en caso de tener que coger el vehículo privado, se recomienda aparcar por la zona de la avenida dels Tarongers.

El estado del tráfico y los cortes a tiempo real se pueden consultar a través de los navegadores Waze, Google Maps y a través del geoportal del Ayuntamiento. El personal del Centro de Gestión de Tráfico proporcionará toda esta información al momento.