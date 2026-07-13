València estrena nueva oficina turística en la playa del Cabanyal: "Más sostenible, accesible y eficiente"

El Ayuntamiento de València estrena nueva oficina turística en la playa del Cabanyal. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de València estrenará en los próximos días una nueva oficina turística situada en la playa del Cabanyal, junto al Hotel Balneario Las Arenas, según ha informado el consistorio en un comunicado. Este nuevo espacio, ha precisado, sustituye al anterior punto de información ubicado en la misma zona y representa "un nuevo paso en la modernización de la red de oficinas de la Fundación Visit València".
Se trata de una dotación "más sostenible, accesible y energéticamente eficiente". Estas instalaciones incorporan "energías renovables, soluciones de accesibilidad universal y sistemas inteligentes para mejorar la atención a las personas visitantes", ha expuesto la administración local, que ha indicado que la nueva oficina podrá utilizarse como refugio climático.
La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones en la capital valenciana, Paula Llobet, ha visitado este lunes las nuevas dependencias, que cuentan con más de cien metros cuadrados de superficie y han sido concebidas "como un espacio de acogida, orientación y atención integral a las personas visitantes" para "prestar un servicio más personalizado y mejorar la experiencia" de quienes visitan València.
Además, el nuevo equipamiento incorpora "soluciones tecnológicas orientadas a reducir el impacto ambiental y optimizar su funcionamiento". Entre ellas, destacan "la instalación de paneles solares para el autoconsumo energético, sistemas de gestión eficiente del agua y una construcción modular que minimiza la generación de residuos y facilita una posible futura reubicación".
Asimismo, se han introducido accesos adaptados, señalización simplificada, amplias zonas de circulación, un bucle magnético para personas con discapacidad auditiva y pantallas digitales de información con el fin de garantizar una atención inclusiva a todas las personas visitantes.
Paula Llobet ha destacado que esta nueva oficina "representa una evolución hacia un modelo de atención más completo, cercano y de mayor calidad que refuerza la imagen de València como un destino innovador, sostenible y accesible".
"Queremos que cualquier persona que llegue a nuestra ciudad se sienta bienvenida desde el primer momento, con un servicio adaptado a sus necesidades y un espacio pensado para todas las personas", ha manifestado la edil.
Desde el consistorio han precisado que la imagen de la nueva oficina se integra en el entorno del Paseo Marítimo de València "gracias a una arquitectura abierta y funcional, con una amplia terraza orientada al propio paseo que mejora su visibilidad y facilita la interacción con el vecindario y las personas visitantes".
SISTEMA WIPASS
En línea con la renovación de las oficinas turísticas de la ciudad, el nuevo espacio incorpora el sistema WiPass, que permite la conexión automática a la red Wi-Fi para acceder, incluso cuando la instalación esté cerrada, a información turística, recursos de movilidad, transporte público, rutas por la ciudad o el uso de la València Tourist Card.
Como novedad, esta nueva dependencia municipal también ha sido concebida para poder funcionar como refugio climático puntual durante episodios de temperaturas extremas. Así, puede ofrecer "un espacio acondicionado donde las personas visitantes y la ciudadanía pueden resguardarse del calor".
"Nuestro objetivo no es únicamente renovar una oficina turística, sino seguir construyendo un modelo de destino donde la sostenibilidad, la innovación y la accesibilidad estén presentes en cada servicio que ofrecemos", ha manifestado Llobet.
"Esta actuación demuestra que es posible mejorar la experiencia de las personas visitantes al mismo tiempo que avanzamos hacia una ciudad más eficiente, inclusiva y preparada para afrontar los retos del futuro", ha añadido la responsable municipal.
RECONCEPTUALIZACIÓN
Esta actuación, impulsada por el Servicio de Turismo del Ayuntamiento de València con la colaboración de la Fundación Visit València, forma parte de la actuación número trece de la 'Reconceptualización de oficinas de información turística', incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de València, ha concretado el consistorio.
El proyecto, ha agregado, está financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU.