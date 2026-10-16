València homenajeará a Icíar Bollaín "inmortalizando" 'La boda de Rosa' en su ruta escultórica de cine

LA directora Icíar Bollaín - REMITIDA AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALÈNCIA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València rendirá homenaje a la directora Icíar Bollaín en la ruta escultórica de personajes de películas y de obras literarias ambientadas en la ciudad. La iniciativa, que busca reivindicar a la capital como escenario de ficción a través de los personajes que la han popularizado en el imaginario literario y cinematográfico.

Así lo ha anunciado el Concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno. Este reconocimiento se suma a la concesión el próximo 14 de noviembre de la Palmera de Honor a la aclamada cineasta, guionista y actriz española en la gala de clausura de la 41ª Mostra de València.

Con dicho propósito, el consistorio ha incorporado a la ruta la comedia dramática 'La boda de Rosa', rodada principalmente en València y Benicàssim, con la participación de À Punt y la ayuda de l'Institut Valencià de Cultura, y ganadora de diversos premios.

Presentada en 2020 en el Festival de Málaga, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado, logró ocho nominaciones a los Goya, alzándose con el de mejor actriz de reparto para Nathalie Poza y el de mejor canción original para "Que no, que no", de Rozalén. Por su parte, Candela Peña, nominada a mejor actriz protagonista, recibió por este papel el Premio Platino y el Gaudí.

En concreto, el Ayuntamiento inmortalizará en un futuro en bronce a Candela Peña, en el papel de Rosa, corriendo en una carrera popular en la Plaza América, junto al Puente de las Flores-Alcaldesa Rita Barberá, un espacio a caballo entre dos Valèncias, la histórica y la actual, y que cobra un especial simbolismo en el film, al condensar la búsqueda de la libertad por parte de su protagonista.

Se tributará así "un homenaje a la película 'La boda de Rosa'; a su directora, Icíar Bollaín, una de las más laureadas del cine español; a su intérprete principal, Candela Peña; y a la lucha de tantas mujeres anónimas, como Rosa, por su emancipación".

Con carácter paralelo, el Ayuntamiento de València incrementará, tal y como se avanzó durante la presentación pública, en julio de 2024, de la iniciativa municipal, la presencia femenina en las próximas ediciones de la ruta, a fin de alcanzar la paridad de género tanto en la nómina de autores como en las representaciones escultóricas.

Un objetivo "más factible" de conseguir en un futuro gracias a la incorporación de un número cada vez mayor de mujeres a la industria del libro y del séptimo arte, y a la mayor sensibilidad mostrada hacia los caracteres femeninos por parte de nuestros narradores y profesionales del cine actuales, afirman.

Tal y como señala Carlos Aimeur, autor del estudio de la ruta de personajes cinematográficos, recientemente publicado por el Ayuntamiento en coedición con la editorial Sargantana, 'La boda de Rosa' forma parte del núcleo duro de la filmografía de Icíar Bollaín, centrada en la radiografía social y en el universo femenino.

"La película desmonta, además, lo que la sociedad espera de las mujeres: la idea de que la realización de una mujer madura depende de encontrar pareja o de la abnegación familiar. En lugar de casarse con otro para 'completarse', Rosa se casa consigo misma para reivindicar su amor propio y su autonomía", señala.