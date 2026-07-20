València impulsa el Decálogo del Turista Responsable para promover una convivencia respetuosa en la ciudad

Imagem de turistas en la ciudad de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, ha impulsado el Decálogo del Turista Responsable para promover una convivencia respetuosa en la ciudad.

El consistorio, que ha informado de esta decisión en un comunicado, ha indicado que este documento "nace del consenso con el sector turístico, comercial y vecinal para consolidar un modelo de calidad y respeto a la legalidad".

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones, Paula Llobet, ha presentado ante el Consejo Municipal de Turismo este nuevo decálogo.

La iniciativa se ha canalizado a través de la Fundación Visit València y "marca una hoja de ruta clara para promover un comportamiento cívico, respetuoso y comprometido entre quienes viajan a la ciudad, alineando la actividad turística con el bienestar y la calidad de vida de los vecinos", ha subrayado la edil.

Llobet ha manifestado "la firme voluntad del Ayuntamiento de València de consolidar un modelo de gestión basado en la corresponsabilidad real entre residentes, sector y visitantes".

"El decálogo parte de una idea sencilla y contundente", ha afirmado la responsable municipal, que ha precisado que esta es "que quien visita València no es un mero espectador, sino que durante su estancia también forma parte de la ciudad".

"Por ello, invitamos a los turistas a integrarse en nuestra forma de vida local y a disfrutar del destino siempre desde el respeto absoluto a las personas, los espacios públicos y a nuestro entorno natural", ha afirmado la concejala.

El consistorio ha detallado que el documento se ha preparado tras un taller de trabajo y debate que ha reunido a los principales agentes de los subsectores turísticos y representantes de la ciudadanía, "en una iniciativa que evidencia una visión de ciudad compartida".

En la elaboración del documento han participado entidades como Hosbec, Aptur, Fotur, Hostelería Valencia, la Asociación de Guías Oficiales de la Comunitat Valenciana, Cámara Valencia, Valencia Premium y la Federación de Asociaciones Vecinales.

"RECOMENDACIONES CLAVE"

Desde el consistorio han añadido que entre las "recomendaciones clave para preservar la identidad y la sostenibilidad de València", el decálogo incide en aspectos como "la legalidad y la regulación", para "utilizar y contratar exclusivamente servicios turísticos y alojamientos legales", así como en el "respeto" y el "descanso vecinal", para "mantener una convivencia armónica evitando ruidos y comportamientos incívicos".

Asimismo, apuesta por impulsar la economía local, apoyando "de manera directa al comercio de proximidad, la artesanía y la hostelería local". Y resalta además el "cuidado ambiental y patrimonial", para "proteger el patrimonio histórico, realizar un uso responsable del agua y la energía" y "priorizar los desplazamientos en transporte sostenible".

Igualmente, alude al "compromiso" y la "reputación", para "compartir una imagen respetuosa del destino en redes sociales, contribuyendo a que València siga siendo una ciudad acogedora, inclusiva y tolerante".

VARIOS IDIOMAS

Paula Llobet ha destacado que para garantizar el alcance de esta medida, el decálogo será traducido a varios idiomas y difundido en todos los canales de la Fundación Visit València y en la red de oficinas de información turística.

Además, se distribuirá de manera directa entre los establecimientos y empresas asociadas "para que el propio sector actúe como embajador de esta iniciativa". En esta línea, desde el Ayuntamiento han expuesto que el sector "trasladará el mensaje a sus clientes desde el primer momento de su estancia", además de asegurar "la preservación del destino para las generaciones futuras".