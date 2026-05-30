València impulsa un hackathon universitario para diseñar soluciones urbanas frente al calor extremo

Archivo - Un hombre se quita en una ducha la arena de los pies en la playa de la Malvarrosa. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

València Sostenible, en colaboración con la Universitat Politècnica de València (UPV), el proyecto The Hut y REDENARQUI (Red sobre desempeño energético de la arquitectura iberoamericana), celebrará el próximo viernes 19 de junio el hackathon 'Soluciones urbanas frente al calor extremo', una jornada participativa orientada a fomentar la innovación climática y la transformación sostenible de los espacios urbanos.

El encuentro se desarrollará a partir de las 08.30 horas en la Universitat Politècnica de València en el marco del proyecto europeo EncerCmed, que cuenta con financiación del programa Interreg Euro-MED, una iniciativa de cooperación territorial europea centrada en promover ciudades mediterráneas más sostenibles y resilientes.

Un hackathon es una dinámica intensiva de trabajo colaborativo en la que equipos multidisciplinares desarrollan soluciones innovadoras en un tiempo limitado para responder a un reto concreto, tal como ha explicado el consistorio en un comunicado.

En este caso, el desafío planteado será diseñar propuestas urbanas basadas en la naturaleza para reducir el impacto del calor extremo en los espacios públicos y comunitarios de València, especialmente en las zonas más vulnerables.

IMPLICAR AL TALENTO JOVEN

Durante la jornada, estudiantes de grado y máster de Arquitectura, Urbanismo, Ingeniería, Ciencias Ambientales, Sostenibilidad, Diseño, Innovación y Tecnología trabajarán en equipos con el acompañamiento de personal técnico y especialistas de la UPV y de València Sostenible.

Las propuestas finales serán evaluadas por un jurado experto, y optarán a distintos premios vinculados a la creatividad, la innovación y la capacidad de replicabilidad de las soluciones planteadas.

El concejal de Mejora Climática y Eficiencia Energética, Carlos Mundina, ha destacado que "este hackathon representa una oportunidad para implicar al talento joven en la construcción de una València más resiliente, saludable y preparada frente a los efectos que provoca las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor estivales".

Mundina ha subrayado además que "desde el Ayuntamiento, seguimos apostando por proyectos europeos como EncerCmed, que permiten impulsar soluciones innovadoras frente al calor urbano y avanzar hacia una transición energética social y sostenible en nuestros barrios".

EL PROYECTO ENCERCMED EN LOS POBLATS MARÍTIMS

El proyecto EncerCmed tiene como objetivo desarrollar modelos innovadores que integren comunidades energéticas, energías renovables y soluciones basadas en la naturaleza para combatir la pobreza energética y el efecto isla de calor en áreas urbanas mediterráneas.

En València, el proyecto piloto se centra especialmente en actuaciones en centros educativos de la Malva-rosa y Natzaret, barrios marítimos y espacios vulnerables al aumento de temperaturas derivado del calentamiento global.

La programación del hackathon incluye la presentación de los proyectos EncerCmed y The Hut, la explicación del reto y de los criterios de evaluación, varias horas de trabajo en grupo con mentoría especializada, y una sesión final de presentación de propuestas, deliberación del jurado y entrega de premios y diplomas.