València lidera la ocupación hotelera de la primera mitad de mayo en la Comunitat Valenciana con un 88%

Archivo - Turistas en la ciudad de València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha liderado la ocupación hotelera de la primera mitad de mayo en la Comunitat Valenciana con un 87,9 por ciento, según ha informado este martes, en un comunicado, la patronal turística Hosbec.

A este destino le siguen la provincia de Valencia (85%), Alicante Sur (84,6%), Benidorm (83,1%), Costa Blanca (78,5%) y la provincia de Castellón (69,4%). La media autonómica ha sido del 80,8%, lo que supone un crecimiento de 1,5 puntos respecto al mismo periodo del año pasado.

Según han resaltado desde Hosbec, los pronósticos "se van cumpliendo" y "los datos positivos de mejoras en la ocupación hotelera se van moderando con crecimientos suaves" respecto a la temporada de 2025.

"Las previsiones para la segunda quincena de mayo están en valores suavemente positivos, siguiendo una tendencia de mejora de datos generalizada aunque será más intensa para Valencia, que en 2025 no tenía datos estabilizados todavía, y sobre todo para Castellón", han recalcado.

BENIDORM

Hosbec ha indicado que Benidorm mantiene su "fortaleza turística" y alcanza una ocupación hotelera del 83,1% en la primera quincena, "ligeramente por encima del 82,5% registrado hace un año".

En esta línea, ha incidido en que el mercado británico vuelve a ejercer como "auténtico motor" del destino, representando "exactamente la mitad de todos los turistas alojados en Benidorm durante esta primera mitad de mayo".

Según la patronal turística, "aunque el peso del mercado nacional desciende ligeramente respecto a 2025, sigue manteniendo una cuota muy sólida del 33,8%, consolidándose como segundo gran soporte de la actividad hotelera".

Así, ha precisado que Irlanda, Países Bajos y Bélgica "completan el núcleo principal de mercados emisores, manteniendo además una estructura internacional muy estable respecto al pasado año".

Por categorías hoteleras, los hoteles de tres estrellas destacan con una ocupación del 87%, "mejorando de forma clara los registros de 2025 y evidenciando el buen comportamiento del segmento vacacional más accesible". Por su parte, los de cuatro "se mantienen en niveles igualmente muy elevados, con un 81,5% de ocupación, apenas un punto por debajo del pasado ejercicio".

Las perspectivas para la segunda quincena de mayo continúan siendo "muy positivas". Las reservas confirmadas ya alcanzan el 83,6%, "lo que anticipa un cierre de mes muy sólido para la capital turística de la Costa Blanca, que sigue mostrando una gran capacidad para mantener actividad elevada más allá de los grandes periodos vacacionales", según Hosbec.

COSTA BLANCA Y ALICANTE SUR

Según Hosbec, la Costa Blanca arranca mayo con la "buena dinámica turística" de los últimos meses, con una ocupación hotelera del 78,5% en la primera quincena, "mejorando el 77,1% registrado en el mismo periodo de 2025".

Un comportamiento "positivo" que "gana todavía más fuerza al descender al detalle de Alicante Sur, donde la ocupación alcanza el 84,6%, consolidando esta zona como uno de los puntos con mejor rendimiento del litoral valenciano en el inicio de la temporada alta", resalta.

El mercado nacional continúa siendo el "principal soporte" de la actividad. En la Costa Blanca, representa el 42,8% del total de viajeros alojados, mientras que en Alicante Sur su peso se eleva hasta el 61,5%, "confirmando el protagonismo del turismo de proximidad en este arranque de mayo".

Reino Unido sigue liderando la demanda internacional, con cuotas del 14,9% en la Costa Blanca y del 9,2% en Alicante Sur, acompañado de mercados europeos "muy fidelizados" como Bélgica, Países Bajos, Noruega, Alemania o Irlanda, "que continúan aportando estabilidad al destino y sosteniendo la actividad en temporada media".

Por categorías, los hoteles de cuatro estrellas mantienen niveles "muy elevados", situándose en el 81,6% en la Costa Blanca y en el 84,3% en Alicante Sur. También destaca el "avance" de los de tres, "especialmente en Alicante Sur, donde alcanzan el 84,7%, mejorando de forma clara los datos del pasado año".

Las previsiones para la segunda quincena de mayo mantienen "una tendencia favorable, con reservas confirmadas ya en el 77,8% para la Costa Blanca y del 80,7% en Alicante Sur, lo que apunta a un cierre de mes sólido para el conjunto del litoral alicantino", según Hosbec.

VALÈNCIA CIUDAD Y PROVINCIA

Por su parte, la provincia de Valencia mantiene el "excelente tono turístico" con el que cerró abril y arranca mayo con una ocupación hotelera del 85%, casi tres puntos por encima del mismo periodo del pasado año.

Se trata, según la entidad, de "una evolución especialmente impulsada por València ciudad, que alcanza ya el 87,9% de ocupación y continúa consolidándose como uno de los grandes motores urbanos del turismo nacional e internacional en este inicio de temporada".

El comportamiento del mercado internacional vuelve a ser "clave" en el crecimiento del destino. Aunque el mercado nacional sigue liderando la demanda tanto en la provincia como en la ciudad, con cuotas del 46,3% y del 30,7%, respectivamente, "el peso del turista extranjero continúa ganando protagonismo".

Así, Reino Unido se mantiene como principal mercado emisor internacional, acompañado de Alemania, Italia y Estados Unidos, "con cifras muy sólidas". En el caso de València ciudad, resalta "especialmente" la "elevada diversificación internacional, con Países Bajos, Bélgica, Suiza o Canadá reforzando el perfil cosmopolita del destino y confirmando su creciente atractivo en el segmento urbano europeo".

Por categorías hoteleras, los datos reflejan una demanda "muy intensa" en casi todos los segmentos. Los hoteles de cuatro estrellas registran un comportamiento "destacado" y llegan al 86,3% en la provincia y un "notable" 93% en la ciudad de València. Los de tres rozan prácticamente el "lleno técnico", con ocupaciones del 97,1% en la provincia y del 98,2% en la capital.

Según Hosbec, "las perspectivas para la segunda quincena de mayo continúan siendo muy favorables". De hecho, las reservas confirmadas ya alcanzan el 80,8% en el conjunto de la provincia y el 84,8% en València ciudad, lo que anticipa, de acuerdo con la patronal, "un cierre de mes con una actividad turística muy sólida y una demanda que sigue mostrando fortaleza tanto en el mercado nacional como internacional".

PROVINCIA DE CASTELLÓN

Finalmente, la provincia de Castellón ha cerrado "la primera quincena de mayo con una evolución claramente positiva y una ocupación hotelera del 69,4%, casi cinco puntos por encima del mismo periodo del pasado año".

Hosbec resalta que el destino "continúa mostrando una recuperación sostenida de la actividad turística en temporada media, apoyado especialmente en el mercado nacional, que sigue siendo el gran motor de la demanda y representa cerca del 79% de todos los viajeros alojados".

Así, el turismo internacional mantiene "una presencia estable, con Reino Unido y Francia como principales mercados extranjeros, seguidos de Bélgica, Alemania, Italia y Países Bajos, todos ellos con cuotas muy equilibradas".

Aunque el peso internacional "sigue siendo moderado en comparación con otros destinos del litoral valenciano", Castellón "continúa consolidando su posicionamiento como destino vacacional de proximidad, especialmente atractivo para escapadas y estancias familiares en periodos de clima favorable como el actual", según Hosbec.

Por categorías, los establecimientos de cuatro estrellas alcanzan una ocupación del 69,3%, "mejorando de forma significativa los registros de 2025 y confirmando una mayor intensidad de la demanda respecto al pasado ejercicio".

Las perspectivas para la segunda quincena de mayo mantienen una "tendencia optimista", con reservas confirmadas ya en el 71,5%, "lo que apunta a un cierre de mes estable y con margen de crecimiento gracias a la reserva de última hora".