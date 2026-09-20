València Music City amplía su programación para llevar más música a más espacios y públicos

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VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

València Music City inicia la temporada 2026-2027 con una programación que extiende la música por toda la ciudad y "refuerza el apoyo a quienes la crean, la programan y la disfrutan", según ha informadoe l Ayuntamiento en un comunicado. Esta estrategia municipal que impulsa la música como "motor cultural, social y económico" de la ciudad estará presente en auditorios, salas, museos, universidades, centros educativos, barrios, parques y grandes escenarios.

Así lo ha anunciado el director de este proyecto, Juan Pablo Valero, quien ha asegurado que la nueva temporada se articula en torno al objetivo inicial de València Music City: "impulsar el sector musical, abrir nuevos espacios para la escucha y la práctica, ampliar las oportunidades educativas e inclusivas y consolidar la proyección nacional e internacional de València como ciudad musical".

En este marco, destaca el apoyo a quienes hacen posible la música, con la segunda convocatoria de ayudas de València Music City, gestionada a través de la Fundación Las Naves, que ha recibido 74 propuestas, el doble que en 2025. Esta línea de ayudas, que cuenta con una dotación de 200.000 euros, un 33,3 por ciento más que el pasado ejercicio, ha seleccionado 26 proyectos, frente a los 16 de 2025, vinculados a la creación, la investigación, la innovación social y la sostenibilidad cultural.

"El refuerzo presupuestario permitirá consolidar iniciativas de distintos estilos y formatos", ha asegurado Juan Carlos Valero, quien ha detallado que ocho proyectos recibirán 10.000 euros; 13, 7.500 euros; cuatro, 5.000 euros y uno, 2.500 euros. Más del 80% de las iniciativas seleccionadas percibirán ayudas de entre 7.500 y 10.000 euros.

Por lo que respecta a la apertura de nuevos espacios, la programación de València Music City contempla el ciclo 'Música als Museus', impulsado junto a los museos municipales, que continuará desde octubre con conciertos mensuales de alumnado de los tres conservatorios de la ciudad.

"Esta iniciativa vincula el patrimonio histórico con el talento joven y amplía las oportunidades de interpretación", ha recordado Valero. La colaboración con la Universitat de València mantiene, asimismo, una línea estable de programación musical universitaria.

Tras la 39ª edición de Serenates, celebrada en La Nau, la alianza continuará durante el último trimestre del año con nuevas propuestas en la Capella de la Sapiència. Los centros culturales municipales y las salas de la ciudad completarán esta oferta con conciertos y propuestas de música de cámara, electrónica, experimentación audiovisual, bandas y teatro musical.

También continuará el trabajo conjunto con la Universitat Politècnica de València y su Banda Sinfónica, así como la actividad de Sono·lab, el laboratorio de investigación sonora de València Innovation Capital.

La programación de otoño llevará además la música a parques, barrios y espacios abiertos. Festivales como Ensems, Love to Rock, Visor Fest y Locos por la Música, junto con ciclos como Serialparc, Concerts de La Pèrgola, Cultura als Barris, Tardeo Remember, Jardí Electrònic y Semana Cero, conforman una agenda que reúne propuestas de música contemporánea, electrónica, pop, rock, jazz, lírica, folklore y formatos familiares.

Asimismo, Cultura als Barris, que celebrará del 25 de septiembre al 22 de noviembre en 24 barrios de València, con cerca de un centenar de actividades culturales gratuitas y más de 40 propuestas musicales y Circuit Viu programará 33 conciertos en 18 salas de la Comunitat Valenciana entre septiembre y noviembre, con presencia en espacios de València como 16 Toneladas, Loco Club, Radio City, Matisse, Café Mercedes Jazz y El Volander.

EDUCACIÓN, INCLUSIÓN Y PATRIMONIO MUSICAL

La educación musical también tendrá un peso destacado en el curso 2026-2027. El Servicio de Educación del Ayuntamiento ha programado 12 actividades musicales con una previsión de 13.578 participantes. La oferta incluye residencias artísticas, propuestas en los centros educativos, encuentros musicales y conciertos didácticos.

De hecho, la ciudad acogerá citas como el XI Encuentro Municipal de Coros de Centros Educativos, la Trobada Musiescola y las actuaciones de 30 bandas juveniles de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, previstas para el 27 de septiembre en la plaza de la Virgen.

Los colegios municipales también celebrarán seis conciertos didácticos de 'La banda en tu cole', en colaboración con Cosomuval. La programación de València Music City también pondrá en valor el patrimonio musical valenciano.

Tras la conmemoración del 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música, la agenda incorpora nuevos hitos como la resolución del primer concurso de composición de pasodobles para las falleras mayores, la presencia del folklore en los actos institucionales del 9 d'Octubre y la preparación de Nadal Musical.

Entre la programación de los grandes escenarios se encuentra la del Palau de la Música, que afronta el curso previo a su 40 aniversario con 45 conciertos de abono y seis extraordinarios, bajo el lema '40 anys de la millor música'. Incluirá grandes orquestas y solistas internacionales, junto a la Orquestra de València y el ciclo Les Bandes al Palau, que reunirá a ocho sociedades musicales entre septiembre de 2026 y julio de 2027.

Según el consistorio, València Music City reforzará su presencia en redes y encuentros profesionales. La participación en Music Cities Network y la próxima presencia en BIME Bilbao contribuirán a conectar el ecosistema local con nuevos espacios de intercambio y proyección profesional. La estrategia también continuará desarrollando iniciativas de turismo musical, entre ellas una acción audiovisual con motivo de Santa Cecilia, una futura ruta musical guiada por la ciudad y nuevas acciones con Visit València.

Esta oferta se suma a la programación de Les Arts, las salas de música en directo y Roig Arena, que continuará acogiendo grandes giras y espectáculos musicales durante el otoño. Juan Pablo Valero ha manifestado València Music Map, desarrollado en colaboración con Visit València, facilitará el acceso a esta red de conciertos, salas, auditorios, espacios patrimoniales, parques y barrios.

"El objetivo es consolidar una ciudad con más música en más lugares, más oportunidades para el sector y más personas participando de la vida musical de València", ha indicado, tras incidir en la dimensión inclusiva de la estrategia se reforzará mediante proyectos dirigidos a personas con discapacidad y diversidad funcional.

Entre las ayudas previstas figuran las destinadas al Festival 10 Sentidos, Frágiles Danza, Músicos por la Salud y siete sociedades musicales que desarrollarán proyectos específicos de música inclusiva.