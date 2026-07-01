València pasa el testigo de los Gay Games a Perth (Australia) y reivindica el "legado inmaterial" que deja el evento

Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València (d), oficializa el traspaso del testigo a Perth (Australia), sede elegida para acoger los Gay Games. - VISIT VALÈNCIA

VALÈNCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

València pasa el testigo de la celebración de los Gay Games a Perth (Australia) con una reivindicación del "legado inmaterial", tanto de "inclusión" como de "diversidad", pero también de "éxito económico", que dejan los juegos en una ciudad "abierta, acogedora y donde todo el mundo se siente bienvenido".

La concejala de Turismo, Innovación y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València y presidenta de la Fundación Visit València, Paula Llobet, oficializó este martes el traspaso del testigo a Perth, sede elegida para acoger los Gay Games de 2030.

Según ha señalado la organización en un comunicado, el acto institucional escenificó "mucho más" que el relevo entre dos ciudades, sino que supuso "la consolidación de un modelo que aúna deporte, convivencia y una sociedad basada en el respeto".

La ceremonia contó con la presencia de la embajadora de Australia en España, Rosemary Morris-Castico; la Agente General de Australia Occidental en el Reino Unido y Europa, Rebecca Tomkinson; representantes de Team Perth así como miembros de la Federación de los Gay Games y del comité organizador.

Durante su intervención, Paula Llobet destacó el "orgullo" que supone para la ciudad "estar viviendo este hito internacional tras un intenso año de promoción mundial a través de la Fundación Visit València". "Un esfuerzo que hoy se traduce en la llegada de más de 10.000 participantes de más de 80 países", recalcó.

"Estos días València es deporte, convivencia, diversidad e inclusión. Estamos viendo competiciones increíbles en toda la ciudad, pero también algo igual de importante: miles de personas disfrutando de una València abierta, acogedora y donde todo el mundo se siente bienvenido", señaló Llobet.

La edil subrayó que el deporte "es un espacio en el que todas las personas deben sentirse bienvenidas, respetadas y libres para ser quienes son".

Por otra parte, Rosemary Morris-Castico recalcó la importancia de un acontecimiento como los Gay Games, de los que aseguró que son "un poderoso recordatorio de que el deporte es para todo el mundo. Con más de 600 atletas australianos reunidos aquí en Valencia, nos enorgullece formar parte de una comunidad global unida por la inclusión y el orgullo".

"LISTÓN MUY ALTO"

"Para Australia, la inclusión y la igualdad forman parte de nuestra esencia. València ha puesto el listón muy alto, y es un honor recoger el testigo mientras miramos hacia los Gay Games Perth 2030, donde esperamos dar la bienvenida al mundo y seguir avanzando en este camino."

Según la organización, los Gay Games están dejando en València cifras "muy positivas", con una "destacada" ocupación hotelera y un "importante impacto económico directo". Sin embargo, Llobet puso en valor el "legado inmaterial" de la cita: "Su mayor legado es otro: mostrar al mundo quiénes somos. Una ciudad hospitalaria, inclusiva y orgullosa de su diversidad. Y ese es el mejor posicionamiento que puede tener València".

En su discurso de despedida y relevo, Paula Llobet deseó el "mayor de los éxitos" a la ciudad de Perth en la organización de la próxima edición y mostró su confianza en que "seguirán escribiendo un nuevo capítulo de éxito para la competición y haciendo crecer unos valores que pertenecen a la comunidad internacional".

La concejala trasladó un agradecimiento especial a todas las personas que han hecho posible este hito, desde la propia organización y el personal municipal implicado, hasta los "cientos de voluntarios llegados desde diferentes rincones del mundo". "Que este relevo simbolice también el fortalecimiento de los lazos entre nuestras ciudades y entre Australia y España", concluyó Llobet.