València pide al Gobierno una auditoría y mejoras en las líneas de Alta Velocidad y Cercanías que llegan a la ciudad

VALÈNCIA, 23 Ene.

El Ayuntamiento de València ha decidido reclamar al Gobierno central una auditoría y obras de mejora en las líneas de tren de Alta Velocidad y Cercanías que llegan a esta ciudad. El ejecutivo de la capital valenciana, formado por PP y Vox y presidido por María José Catalá (PP), ha aprobado este viernes, en la Junta de Gobierno Local, una moción con esas peticiones al Ejecutivo central.

El acuerdo adoptado contempla "instar al Gobierno de la Nación a realizar un Plan Integral de Mejora de las Infraestructuras Ferroviarias que lleguen a la ciudad de València", tanto de Cercanías como de Alta Velocidad, "que contemple una auditoría y obras de mejora para garantizar un servicio óptimo para el usuario".

Así lo ha indicado el edil portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. "Lo prioritario es la seguridad y también garantizar la competitividad y la calidad de un servicio que es fundamental para la movilidad de las personas que entran todos los días y salen de la ciudad de València por distintos motivos: para trabajar, estudiar, comprar o ver a su familia", ha remarcado.

Caballero ha aludido a "la realidad que estamos viviendo durante los últimos días", en alusión a los accidentes ferroviarios registrados en Andalucía y Cataluña, pero ha apuntado la reivindicación que se plantea al Gobierno desde València "no es algo de estos últimos días".

El responsable municipal ha resaltado el "largo tiempo" que se está "exigiendo y pidiendo mejoras en las infraestructuras, en el mantenimiento y en las inversiones que debe realizar el Gobierno de España en el sistema ferroviario" de Alta Velocidad y Cercanías "que llega València".

Desde el consistorio valenciano se han destacado los "retrasos" que se están registrando "continuamente" en "el servicio de Cercanías y Alta Velocidad de la Comunitat Valenciana y, en especial, en la ciudad de València, donde llegan gran parte de los servicios ferroviarios de la provincia".

"Dichos retrasos no sólo perjudican a los miles de usuarios que usan diariamente el servicio de Cercanías y Alta Velocidad, sino que también están provocando que los ciudadanos opten por utilizar su vehículo privado para llegar a su destino, en la mayoría de los casos a la ciudad de València, porque no confían en el servicio de Cercanías", ha agregado Juan Carlos Caballero.

"En el Ayuntamiento de València vemos cómo crece el tráfico exterior. Cada vez entran más coches de fuera de la ciudad porque el servicio de Cercanías no llega, llega con retrasos o hay cancelaciones prácticamente a diario", ha insistido. "Están creciendo aquellas personas que deciden venir en coche a la ciudad porque no confían en el sistema de Cercanías", ha apostillado, a la vez que ha reiterado que esto es algo que se ha venido "denunciando desde hace, dos años, al ministro --de Transportes--, Óscar Puente".

El ejecutivo local ha expuesto que, según los últimos datos de la Concejalía de Movilidad, "la intensidad en los accesos" a la capital valenciana "crece un 2,6 por ciento en el último año porque el área metropolitana depende cada vez más del vehículo privado, mientras que el tráfico interior en los dos últimos años permanece estable y por debajo del registrado en 2019".

Igualmente, ha planteado que "el Plan de Cercanías de la Comunitat Valenciana 2017-2025 no se ha cumplido" y que "más de la mitad de las obras de mejora previstas por el Gobierno no se han realizado, lo que está provocando un deterioro del servicio y, como consecuencia, una dependencia mayor del vehículo privado".

"NO ESTÁ HACIENDO TODO LO QUE CORRESPONDE"

"El Ayuntamiento de València, como el Gobierno de España no está haciendo todo lo que corresponde", está trabajando, "en la parte que le corresponden, para mejorar la movilidad en la ciudad", ha asegurado el edil portavoz.

Tras ello, se ha referido al Plan Director de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de la capital valenciana y ha subrayado que "sigue adelante, con una inversión histórica de 172 millones de euros". "Si comparamos el mejor año de la EMT previo a la pandemia, 2019, con respecto a ese último año han crecido un 24 por ciento más los pasajeros", ha comentado, a la vez que ha afirmado que el consistorio está "invirtiendo en más autobuses y conductores".

A este respecto, ha detallado que a finales de enero y principios de febrero se incorporarán diez autobuses nuevos a la EMT y ha manifestado que durante 2026 se incrementará la flota con 215 más. "Desde el Ayuntamiento de València estamos haciendo todo lo posible para mejorar el transporte público en la ciudad. Lo que no podemos hacer es que las personas que dependen del transporte público para poder moverse por la ciudad, para salir a trabajar, para salir a estudiar, no tengan un transporte óptimo" y "tengan que utilizar el vehículo privado porque no hay alternativas al transporte público", ha insistido.

"Estamos poniendo todo de nuestra parte para mejorar nuestro sistema de transporte público urbano, que es la EMT. Por tanto, pedimos al Gobierno que actúe para que en la medida de sus competencias garantice la seguridad y el servicio óptimo y haga esa auditoría y esas obras de mejora en Cercanías", ha declarado.

Caballero ha indicado que ese servicio "ya era deficitario, molesto para los ciudadanos porque no cumplían con sus horarios, y un absoluto desastre previo a este trágico accidente" en Andalucía.

"SE LO PEDIMOS A TODOS"

Preguntado por si la petición, de mejoras y una auditoría, que el Ayuntamiento hace al Ejecutivo central la va a trasladar también a la Generalitat para mejorar el servicio de metro y tranvía y su infraestructuras, el concejal ha insistido en las reclamaciones que el consistorio hace al Ministerio de Transportes, pero ha apuntado posteriormente que se pide "la mejora del sistema a todas las administraciones". "Se lo pedimos a todos", ha dicho.

"Somos los primeros en exigirnos a nosotros mismos", ha apostillado, a la vez que ha aseverado: "por supuesto, se lo pedimos también a la Generalitat y, como no puede ser de otra manera, se lo pedimos al Gobierno de España".

No obstante, Juan Carlos Caballero ha añadido que la capital valenciana recibe "un trato distinto a la hora" de recibir respuesta "a esas peticiones" y mostrar "interés en mejorar las infraestructuras". "Notamos comprensión y voluntad por parte de la Generalitat, pero notamos un portazo cada vez que tocamos la puerta del Óscar Puente", ha apuntado.