Valencia.-El portavoz de Vox en Torrent abandona el partido, pasa a no adscritos y deja en minoría el gobierno municipal

Alonso justifica su decisión "irrevocable" ante la falta de "apoyo claro" de su partido: "Esa soledad que duele también enseña"

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) y primer teniente de alcalde, Guillermo Alonso, ha formalizado este lunes en el pleno del Ayuntamiento su paso al grupo de no adscritos, tras abandonar la formación de Santiago Abascal, hecho que deja en minoría el gobierno municipal presidido por la 'popular' Amparo Folgado. PP y Vox sumaban hasta entonces 13 votos, frente a los 12 de los grupos de izquierda.

En el pleno de este lunes, en el que se ha dado cuenta del paso de Alonso al grupo de no adscritos, el también concejal de Educación, Familia, Deportes, Fiestas y Sanidad ha expuesto que hoy ratifica "una decisión que es tan importante en lo personal como en lo político" y que supone "dejar atrás" su pertenencia al grupo municipal de Vox.

También ha garantizado que su decisión es "irrevocable" y "no es fruto de un pulso ni de una negociación". "Mis principios no son moneda de cambio y, tras meses solicitando ayuda, hoy doy este paso con plena convicción y sin vuelta atrás", ha manifestado.

Dicho esto, ha asegurado que lo hace "con respeto, serenidad y la conciencia tranquila" y "no por impulso, sino por convicción". "Quiero que esta decisión se entienda no como un final, sino como un compromiso renovado. Un compromiso con Torrent, con todos los vecinos y con los valores que me trajeron aquí. Servicios, lealtad, transparencia e integridad", ha sostenido.

"LOS INTERESES PARTIDISTAS TERMINAN PESANDO MÁS"

El hasta ahora portavoz de Vox en el consistorio ha señalado que su voluntad hoy no es enfrentarse "a nadie", pero sí "recordar que estamos aquí para servir, no para servirnos". Y ha justificado su decisión de abandonar la formación tras haber "vivido en primera persona cómo los intereses partidistas terminan pesando más que las necesidades reales de nuestros vecinos".

"He comprobado cómo, en temas claves para Torrent, faltó el respaldo que necesitábamos para avanzar. Y cómo, cuando se presentó un conflicto institucional serio con mis socios de gobierno --el PP--, en lugar de encontrar un apoyo claro, encontré silencio y cálculo. Y esa soledad que duele, también enseña", ha enfatizado.

Paralelamente, ha asegurado que durante este tiempo como portavoz de Vox ha podido "escuchar" a los vecinos de la localidad, se ha "puesto en los zapatos de todo tipo de personas" y ha "comprendido que sus necesidades diarias, la seguridad, el trabajo, la educación y la dignidad de nuestros mayores, quedan con demasiada frecuencia relegadas a un segundo plano porque hay otros intereses mayores que así lo recomiendan". "Y no puedo ni quiero ser cómplice de eso", ha recalcado.

"NO HE VENIDO A AGARRARME A NINGÚN SILLÓN"

Por eso mismo, ha puesto sus competencias como concejal de Deportes y Educación y su cargo como primer teniente de alcalde a "disposición completa" de la alcaldesa, Amparo Folgado. "No he venido aquí a agarrarme a ningún sillón, he venido a servir. Y si lo que mejor conviene a los intereses de Torrent es que yo dé un paso atrás y pase a desempeñar otro rol político, lo asumiré con serenidad y con humildad, pero también con el compromiso inquebrantable de seguir trabajando por esta ciudad, sin imposiciones, sin cálculos interesados y sin ataduras partidistas", ha manifestado.

En esta misma línea, ha lamentado haber visto "cómo en Torrent el espacio para actuar con libertad se ha estrechado, cómo crecía un control que pesa más que ayuda y cómo algunas prácticas se alejaban del espíritu con el que muchos nos comprometimos al entrar".

Tras todo ello, ha considerado que ha "llegado el momento de actuar, de no esperar a que otros hagan lo que es nuestra responsabilidad, de no delegar lo que debemos asumir con valentía". "Esta decisión no es cómoda, sé que me expone, sé que es más fácil seguir dentro, callar, asentir y ocupar un cargo. Pero no es lo que requiere Torrent y no es lo que yo he venido a hacer aquí. Por eso, hoy no me retiro, hoy me libero", ha asegurado.

Así, ha argumentado que da "este paso para poder seguir trabajando con independencia y libertad y con el único objetivo de seguir al lado de los vecinos y de lo que considero como justo". También ha prometido continuar "defendiendo cada proyecto que mejore la vida de los torrentinos, cada iniciativa que devuelva la política a la cercanía y al sentido común". "Sin ruido innecesario, pero sin claudicar. Con respeto, pero sin silencios cómplices. Sin cálculos, pero con principios firmes", ha remarcado.

YA ADVIRTIÓ LA SEMANA PASADA

Alonso ya advirtió la pasada semana que ratificaría su salida del ejecutivo municipal si no se "reconducía" la relación con los 'populares' y "si las negociaciones no resultan exitosas". Así lo hizo en un comunicado después de que el pasado 23 de abril presentara un escrito en el Ayuntamiento en el que comunicaba su intención de cambiar su condición de primer teniente de alcalde a concejal no adscrito, una decisión que calificaba de "muy dura, pero inevitable, tras muchos meses de desencuentros con nuestros socios de gobierno".

A raíz de su anuncio, Alonso mantuvo varias reuniones con la dirección estatal de Vox para exponer las causas de su decisión y trasladar "la difícil situación que actualmente atraviesan muchos vecinos en la localidad".

Por su parte, el equipo de gobierno trasladó entonces un mensaje de "tranquilidad y confianza" a la ciudadanía tras las advertencias de Alonso. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, reiteró que el gobierno municipal seguiría "trabajando por el bien común, garantizando el cumplimiento del programa de gobierno y el servicio a los ciudadanos". "Nuestro compromiso con Torrent es claro: seguir gobernando con responsabilidad, seriedad y escuchando siempre a nuestros vecinos", afirmó.