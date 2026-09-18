València prepara los actos de un 9 d'Octubre "especial" por el 750 aniversario de la muerte de Jaume I

Archivo - Imagen de archivo de una Procesión Cívica del 9 d'Octubre en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València se prepara para celebrar el 9 d'Octubre, Día de la Comunitat Valenciana, con un amplio programa de actos que combinará tradición, historia, cultura popular, música y pólvora, y que tendrá como grandes protagonistas la Reial Senyera y la espada de Jaume I, en un año especialmente significativo dado que se cumple el 750 aniversario de la muerte del Conqueridor.

"Este 9 d'Octubre tiene "un significado especial porque coincide con el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, una figura fundamental de nuestra historia. Por eso, este año queremos que los valencianos puedan contemplar juntos dos símbolos de enorme valor: la Reial Senyera y la espada de Jaume I. Los dos estarán presentes en el Salón de Cristal el 8 de octubre y, al día siguiente, acompañarán la celebración del 9 d'Octubre: la Reial Senyera recorrerá las calles de València en la Procesión Cívica, y la espada de Jaume I estará también presente en esta histórica jornada", manifiesta la concejala de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil.

La programación, aprobada este viernes por la junta de gobierno local, arrancará el viernes 2 con la Entraeta Festera de Moros y Cristianos que organiza la Federación Valenciana de Moros y Cristianos (Fevamic). Comenzará a partir de las 20 horas, con salida desde la plaza de la Virgen y recorrido por las calles Caballeros, Bolsería, del Trenc, Barretería, del Mar, Avellanas y Palau, entre otras, hasta regresar a la plaza de la Virgen.

El sábado 3, las celebraciones continuarán con la Entrada Infantil de Moros y Cristianos, a las 17 horas, desde la plaza del Tossal hasta la plaza dels Furs, junto a las Torres de Serranos. A las 20 horas, este mismo espacio acogerá las Embajadas de la Conquista.

El domingo 4, a las 11.30 horas, tendrá lugar la ofrenda floral en la Catedral y, posteriormente, el tradicional Alardo de arcabucería, con desfile por la plaza de la Reina, la calle San Vicente y la plaza del Ayuntamiento.

El jueves 8, víspera del día grande, el Salón de Cristal del Ayuntamiento abrirá sus puertas de 10 a 21 horas para la exposición 'La nostra Senyera', que este año permitirá contemplar conjuntamente la Reial Senyera y la espada de Jaume I, en el marco de la conmemoración del 750 aniversario de la muerte del rey. La jornada incluirá tres interpretaciones del Cant a la Senyera, a las 19, 19.30 y 20 horas, a cargo de la Coral Polifónica Valentina, también en el Salón de Cristal.

"Queremos que el 8 de octubre sea una jornada para acercarse a nuestras raíces y a nuestra historia. La exposición de la Reial Senyera y la espada de Jaume I será uno de los momentos más especiales de esta programación y una oportunidad histórica para que valencianos y visitantes puedan contemplar estos dos símbolos juntos", explica la edil de Fiestas en un comunicado.

DANSÀ POPULAR Y PIROTECNIA

A partir de las 19.30 horas, la plaza del Ayuntamiento será escenario de una Muestra de Bailes, Músicas y Canciones Valencianas, con la colaboración de la Federación de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV). Participarán el Grup de Dansa de l'Alcúdia, el Grup de Danses de la entidad cultural El Piló y el Grup de Danses Arcud de la Vall d'Uixó, acompañados por la Colla Va de Bó, de Quart de Poblet.

Los actos concluirán alrededor de las 21 horas con una 'dansà' popular en la plaza del Ayuntamiento, cuya inscripción está abierta a través de FFCV. La pólvora será también protagonista de la víspera con un espectáculo de pirotecnia en el puente de Monteolivete, que arrancará a las 23.30 horas.

ACTOS CENTRALES DEL 9 D'OCTUBRE

Ya el viernes 9 d'Octubre, Día la ciudad celebrará los actos centrales de la festividad. A las 12 horas dará comienzo la Procesión Cívica y la ofrenda floral a Jaume I, con salida desde la plaza del Ayuntamiento y el tradicional descenso de la enseña desde el balcón consistorial.

La Reial Senyera y la espada de Jaume I estarán presentes en la Procesión Cívica, reforzando el carácter histórico y simbólico de la celebración en el año en que se conmemora el 750 aniversario. La comitiva recorrerá la calle de San Vicente y la plaza de la Reina hasta acceder a la Catedral por la Puerta de los Hierros, donde tendrá lugar un solemne tedeum.

Posteriormente, la procesión continuará por plaza del Palacio Arzobispal, calle Barxilla y plaza de la Reina, para dirigirse por la calle de la Paz hasta la plaza de Alfonso el Magnánimo. Allí se efectuará la tradicional ofrenda de coronas de flores ante la estatua del rey Jaume I y, desde ahí, la Procesión Cívica retomará su recorrido por las calles Pintor Sorolla y Barcas hasta regresar a la plaza del Ayuntamiento.

Una vez finalizada, aproximadamente a las 14 horas, la plaza del Ayuntamiento acogerá la tradicional mascletà, uno de los grandes momentos de la celebración del 9 d'Octubre.

MOROS Y CRISTIANOS Y HOMENAJE A LAS POBLACIONES AFECTADAS POR LA DANA

La programación festiva continuará por la tarde con la XXI Entrada de Moros y Cristianos Ciudad de València, organizada por Fevamic. Previamente, a las 15.45 horas, tendrá lugar la tradicional Bajada de Gloria, con el recorrido en sentido inverso al de la entrada: desde la plaza del Ayuntamiento por las calles de las Barcas, Poeta Querol y la Paz hasta la Glorieta.

A las 17 horas comenzará la Entrada de Moros y Cristianos, que partirá desde los Jardines de la Glorieta y continuará por la calles Paz, Poeta Querol, Barcas, plaza del Ayuntamiento y toda la avenida del Marqués de Sotelo, hasta su confluencia con la calle de Xàtiva, frente a la Estación del Norte y la plaza de toros.

La convocatoria de este año tendrá un marcado carácter de solidaridad hacia las localidades afectadas por la dana del 29 de octubre de 2024 (la procesión por las calles fue suspendida el año pasado a causa de las inclemencias meteorológicas). En el desfile participarán representantes vinculados a esta festividad procedentes de Catarroja, Massanassa, Benetússer, Aldaia, Sedaví, Paiporta, Alaquàs, Quart, Manises, Riba-roja y Chella.

En definitiva, se trata de "una programación que reúne todos los elementos que hacen especial esta fecha: nuestra historia, la Reial Senyera, la figura de Jaume I, la cultura, la música, los Moros y Cristianos y la pólvora". "Queremos que València viva el 9 d'Octubre en la calle y que esta celebración sea compartida por todos, tanto valencianos como visitantes", concluye la concejala.