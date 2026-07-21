València prepara más de 1,2 millones de clavellons para la Batalla de Flores

Archivo - Batalla de Flores, en el Paseo de la Alameda, a 27 de julio de 2025. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

València ultima los preparativos de la Batalla de Flores, uno de los actos "más esperados" de la Gran Feria de València, con más de 1,2 millones de clavellons cultivados en 35 fanegadas, repartidas en seis campos.

La previsión es que la cosecha pueda alcanzar hasta 1,5 millones de flores, en función de la evolución de la climatología durante los próximos días. La tradicional batalla se celebrará el domingo, 26 de julio, en el paseo de L'Albereda y pondrá el broche de oro a la Gran Feria de València, avanza el Ayuntamiento en un comunicado.

El acto contará con treinta carrozas, que volverán a desfilar con sus tradicionales composiciones florales antes del lanzamiento de los clavellons. El concejal de Fallas y presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, ha destacado que la Batalla de Flores "es uno de los actos más esperados de este mes y una celebración única para València". Además, ha señalado que la respuesta ciudadana al sorteo de los palcos "ha vuelto a demostrar el enorme interés que despierta esta cita, hasta situarnos prácticamente al límite de capacidad pese a la ampliación de plazas que hemos realizado".

El plazo de inscripción para participar en el sorteo para la compra de los palcos se ha cerrado con un total de 17.674 personas inscritas. El mencionado sorteo se celebrará ante notario mañana, 22 de julio, a las 10.00 horas, mediante un programa informático que emitirá seis números al azar.

Los cinco primeros marcarán los tramos de números premiados, mientras que el sexto determinará el inicio de la lista de espera. Las personas seleccionadas podrán adquirir los palcos desde las 08.30 horas del jueves, 23 de julio, hasta las 09.00 horas del viernes, 24 de julio.

A partir de ese momento, los palcos no vendidos se ofrecerán telefónicamente a las personas de la lista de espera, por riguroso orden de número, hasta las 09.00 horas del sábado, 25 de julio. El resultado del sorteo se publicará en la web www.batalladeflors.com y las personas seleccionadas recibirán una notificación en el correo electrónico indicado en la inscripción.

Los campos de clavellons se encuentran ya preparados para la recogida, que se realizará durante los días previos a la Batalla de Flores. Los trabajos de recolección comenzarán el viernes y continuarán durante el sábado y el domingo por la mañana, con el fin de que la flor llegue en las mejores condiciones al desfile y a la tribuna del Ayuntamiento.

El responsable del cultivo, Miguel Galán, ha explicado que "la flor está espectacular" y que el riego se está controlando en función del calor para mantenerla "lo más esponjosa y grande posible".

Según ha indicado, los campos se riegan cada siete días y, si es necesario, cada cuatro, para conservar la humedad en condiciones óptimas y proteger la cosecha ante las altas temperaturas.

Galán ha señalado que tanto la planificación de la plantación como la recogida se realizan para que los clavellons estén preparados justo para el día de la Batalla de Flores, aunque ha recordado que el proceso depende siempre de la climatología.

El cultivo de los clavellons constituye uno de los elementos más singulares de esta fiesta. Según ha explicado Galán, se trata de una semilla única, conservada durante más de cien años, que se selecciona cada temporada a partir de las mejores plantas para garantizar la continuidad de esta tradición.

CENA DE LA PUNXÀ

Como antesala de la Batalla de Flores, este fin de semana se celebrará también la cena de la punxà en la Ciutat de l'Artista Faller, donde se preparan los elementos florales que decorarán las carrozas participantes, según ha recordado el concejal Santiago Ballester.

La Batalla de Flores contará este año con treinta carrozas, repartidas entre las secciones de las fallas. La celebración volverá a tener lugar en el paseo de L'Albereda, donde las carrozas desfilarán antes del tradicional intercambio de clavellons entre participantes y público.

El Ayuntamiento ha incrementado este año el presupuesto destinado a las carrozas de las secciones especiales, tal como había solicitado el Gremio de Artistas Falleros. En concreto, el aumento alcanza el 13% en la Sección Especial A y el 10% en la Sección Especial B.

La Batalla de Flores fue introducida en València en 1891 por iniciativa de Pasqual Frígola, barón de Cortes de Pallars y presidente de Lo Rat Penat desde 1887. Más de un siglo después, la fiesta se mantiene como una de las imágenes más características del calendario festivo valenciano y como el acto que clausura la Gran Feria de València.