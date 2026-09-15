València protocoliza la respuesta de todos los servicios municipales ante fenómenos meteorológicos adversos

Junta de Protección Civil - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha ordenado, clasificado y protocolizado en un único documento las actuaciones que deben adoptar los diferentes servicios municipales ante episodios de fenómenos meteorológicos adversos y en función de los niveles de alerta.

El concejal de Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, Juan Carlos Caballero, ha anunciado esta medida tras la reunión de la Junta de Protección Civil que ha tenido lugar este martes para revisar la preparación de los recursos municipales ante la llegada del otoño y de los meses en los que aumenta el riesgo de episodios de lluvias intensas, según ha informado el consistorio en un comunicado.

"El objetivo es que todos los servicios municipales tengan perfectamente claro qué deben hacer, cuándo deben hacerlo y cómo debemos coordinarnos ante cualquier incidencia que pueda producirse en la ciudad", ha explicado Caballero.

El nuevo documento unifica las actuaciones municipales tanto en función de los fenómenos meteorológicos -lluvias, viento, fenómenos costeros o altas temperaturas- como del nivel de alerta establecido en cada circunstancia. De esta forma, el protocolo determina previamente "qué medidas corresponde adoptar a cada servicio, el momento en el que éstas deben activarse, los mecanismos de coordinación, la información que debe trasladarse, y las recomendaciones de prevención y autoprotección que deben hacerse llegar a la ciudadanía".

"Se trata de anticiparnos, ganar tiempo y evitar improvisaciones", ha señalado Caballero. "Cuando se produce una situación de riesgo es tan importante que cada servicio municipal sepa qué tiene que hacer como que la ciudadanía sepa qué está ocurriendo y cómo tiene que actuar", ha explicado el concejal.

UNO DE CADA CINCO DÍAS CON AVISO METEOROLÓGICO

Caballero ha incidido en que la frecuencia con la que se producen actualmente estos episodios hace necesario "reforzar" la preparación y coordinación municipal. De hecho, ha señalado, entre el 15 de septiembre de 2025 y el 15 de septiembre de 2026, València ha registrado 38 episodios de fenómenos meteorológicos adversos, que se han traducido en 69 días bajo algún tipo de alerta. Esto significa que la ciudad ha estado afectada por algún aviso meteorológico 2prácticamente uno de cada cinco días", subraya el consistorio.

Por tipología, durante este periodo se han contabilizado 26 días con algún tipo de alerta por lluvias y tormentas, 24 por viento y fenómenos costeros y 21 días por altas temperaturas. A estos episodios se suman las 29 activaciones de los cañones de agua de El Saler durante los meses de julio, agosto y septiembre ante situaciones de alerta máxima por riesgo de incendios forestales.

Solo durante este julio y agosto, los cañones se activaron un 56 por ciento más que en los mismos meses del pasado año. "No estamos hablando, por tanto, de situaciones excepcionales que ocurren una vez cada muchos años, sino de una realidad con la que tenemos que convivir y para la que debemos estar preparados", ha subrayado Juan Carlos Caballero.

CIUDADANÍA INFORMADA Y PREPARADA

La tercera línea de actuación abordada por la Junta de Protección Civil es el refuerzo de la cultura de la prevención entre la ciudadanía. A través del programa València + Segura, y en colaboración con la Universitat de València, el Ayuntamiento continuará desarrollando acciones destinadas a que los ciudadanos "conozcan los riesgos y sepan cómo actuar ante una situación de emergencia".

El objetivo es que la población sepa identificar una alerta y sus diferentes niveles, diferenciar una situación de preemergencia de una emergencia, conocer las principales medidas de autoprotección, y recurrir siempre a los canales oficiales para informarse ante cualquier situación de riesgo, ha recordado el portavoz municipal.

En este sentido, desde Bomberos, en coordinación con la Policía Local, preparan un simulacro de inundaciones en las pedanías de Carpesa y Benifaraig para que la ciudadanía tome conciencia de los riesgos, sepa cómo actuar y los servicios municipales pongan a prueba la respuesta ante una emergencia.

La Junta de Protección Civil ha repasado además, las actuaciones preventivas que también ha realizado cada servicio, como la limpieza de imbornales, colectores o cubiertas de los edificios municipales antes de la llegada de las lluvias, con el objetivo de anticiparse a cualquier riesgo y minimizar las posibles afecciones en la ciudad.

En los próximos días, el Ayuntamiento pondrá además en marcha una campaña de información y continuará utilizando el mobiliario urbano (mupis de la ciudad) para difundir de manera permanente consejos de prevención y autoprotección ante episodios de lluvias, olas de calor o incendios forestales.

"Tenemos unos servicios de emergencia preparados, pero necesitamos también ciudadanos informados y responsables, porque la prevención empieza antes de que llegue la emergencia", ha finalizado Caballero.