València quiere convertirse en la sede nacional de formación en ecografía de pie y tobillo para podología

VALÈNCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

València acogerá este viernes y el sábado las II Jornadas de Ecografía de Pie y Tobillo, organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV). Se trata de un evento de "gran relevancia para la ciudad" porque es la única ciudad española que acoge esta formación que, además, está avalada por la Sociedad Española de Ecografía (SEECO), según ha informado el Colegio en un comunicado.

Está prevista la asistencia de más de 250 profesionales del sector de la Podología, así como la participación de grandes referentes a nivel nacional e internacional: reumatólogos, podólogos y médicos expertos en ecografía, intervencionismo ecoguiado y biomecánica, entre otros muchos.

"El ICOPCV pretende convertirse en la sede a nivel nacional donde se realice esta formación de manera periódica y ser un punto de encuentro de los podólogos- podiatras, interesados en esta herramienta que empieza a ser una prolongación de nuestras manos y un elemento clave en la mejora de la asistencia que prestamos y en la capacidad para manejar numerosas alteraciones estructurales que afectan a nuestros pacientes", ha asegurado Antonio Viana, presidente del ICOPCV.

"En los últimos años ha eclosionado una gran actividad formativa en ecografía para este campo que ha revolucionado el diagnóstico y tratamiento de las lesiones de pie y tobillo, por ello, es crucial reunir a los expertos en la materia para abordar con seriedad el debate sobre el empleo y el rendimiento de la ecografía clínica como una extensión de la exploración física realizada directamente sobre el paciente por el propio profesional que lo atiende desde diferentes puntos de vista. Y Valencia ha de ser pionera en esto", ha detallado.

Las II Jornadas de Ecografía de Pie y Tobillo se realizarán en la sede del Colegio de Médicos de Valencia. Su acto inaugural será el viernes, 20 de febrero, a las 17 horas. Durante los dos días, de manera simultánea se desarrollarán conferencias y talleres prácticos así como de temáticas esenciales en este campo sanitario como son la anestesia ecoguiada o el análisis de los ligamentos y el resto de estructuras de pie y tobillo.

"Hemos apostado por la realización de talleres de diferentes niveles para poder llegar a todo el público, desde un recién graduado a compañeros que llevan años de práctica ecográfica y pretenden profundizar en su dominio y conocimientos en alguna técnica concreta", ha resaltado el presidente del ICOPCV.

La jornada está dividida en tres partes: ponencias sobre patología del antepié, del retropié y temas vasculares y reumáticos. "En un lujo contar en la ciudad de valencia con el grandísimo nivel de los ponentes y poder reunirlos en un único espacio a todos para tratar sobre un tema tan específico como es la ecografía de pie y tobillo. Esto ha sido esencial para el éxito de las jornadas que tienen aforo completo y lista de espera desde hace meses", ha afirmado Antonio Viana.

Por último, desde el ICOPCV se ha resaltado la "importancia" de la formación continua, reglada y la calidad "para poder ofrecer el mejor servicio, diagnóstico y tratamientos más efectivos y vanguardistas a los pacientes". "Hace años, era casi imposible poder tener un ecógrafo en la consulta podológica porque el coste era elevadísimo. Teníamos que derivar a los pacientes fuera de las clínicas para realizarse las ecográfias y esto tenía dos problemas: ralentizaba el proceso y sesgaba los resultados", ha comentado el presidente del ICOPCV.

"Actualmente, en una clínica de Podología se cuenta con ecógrafos de calidad y precisos donde se puede realizar el estudio en el momento y así acelerar el diagnóstico y el tratamiento. Esta es la gran ventaja del uso de la ecografía en Podología respecto a otros sistemas sanitarios, es el mismo profesional el que realiza la ecografía, el diagnóstico y el tratamiento. Siempre apoyado por otros especialistas en caso de ser necesario, por supuesto", ha concluido Antonio Viana.