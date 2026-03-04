València, reconocida como mejor ciudad del mundo para viajes sénior según el portal de seguros All Clear

Archivo - Imagen de la plaza del Ayuntamiento de València. - MAO - Archivo

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portal de seguros de viaje All Clear ha reconocido a València como la mejor ciudad del mundo para viajes sénior y la ha situado a la cabeza de una lista de 30 destinos internacionales, según ha informado el ayuntamiento de la capital valenciana en un comunicado. Asimismo, ha resaltado que el 'cap i casal' ha entrado también en la lista de la empresa Radical Storage como una de las veinte ciudades más limpias del mundo.

El ranking de All Clear ha tenido en cuenta criterios como la seguridad, la accesibilidad del terreno, la calidad y disponibilidad de servicios sanitarios, los niveles de contaminación y ruido, los espacios verdes y el acceso a la cultura, ha detallado el consistorio valenciano.

Así, ha detallado que en su clasificación, este portal ha subrayado "la gran variedad de atractivos y actividades que ofrece València a los viajeros mayores: sus enclaves marítimos, los numerosos espacios verdes urbanos, lugares emblemáticos como la Ciutat de les Arts i les Ciències o el Mercat Central y su reconocida gastronomía".

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en València, Paula Llobet, ha señalado que "este reconocimiento por parte de una entidad profesional líder en su sector ratifica el buen trabajo que se está realizando en la ciudad para atraer a un turismo responsable" y para "mejorar la oferta y la accesibilidad en líneas generales".

Desde el consistorio han agregado que esto "refuerza el posicionamiento de València como destino internacional de referencia y la convierte en una opción muy atractiva tanto para el turismo sénior, que contribuye a desestacionalizar el destino, como para viajes intergeneracionales, una tendencia al alza en el sector".

CIUDADES MÁS LIMPIAS

El Ayuntamiento ha resaltado también que València se sitúa "entre las veinte ciudades más limpias del mundo" y ha apuntado que "se convierte en la única ciudad española presente en esta clasificación internacional según el ranking elaborado por la compañía europea Radical Storage, una de las principales empresas de consignas de maletas de Europa especializada en análisis de datos turísticos".

En este listado, la capital valenciana ocupa el puesto número veinte, "con un 94,3 por ciento de valoraciones positivas relacionadas con la limpieza urbana por parte de los visitantes", ha detallado la administración municipal.