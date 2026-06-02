València resuelve la adjudicación para redactar el proyecto del futuro Espai Valdés

Imagen de archivo de la alcaldesa de València, María José Català, y el artista - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de València ha resuelto la adjudicación de redacción del proyecto y dirección de obra del Espai Valdés al estudio de arquitectura 'Vetges Tu i Mediterrania SLP', que es la propuesta provisional de ese órgano al haber obtenido la mayor puntuación.

Se trata de la propuesta más valorada --de las tres presentadas al concurso-- y, cuando aporte la documentación preceptiva, será la definitiva. Una vez adjudicada definitivamente, tendrá dos meses para la redacción del proyecto y, posteriormente, se procederá a licitar la obra, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Por tanto, según el Ayuntamiento, se ha dado "uno de los pasos definitivos para hacer realidad uno de los proyectos culturales para el Parque Central", que será "el reconocimiento de la ciudad a unos escultores de València más reconocidos mundialmente", con un museo en el muelle 3 en el que los visitantes podrán conocer su obra.

El Ayuntamiento de València, a través de la Concejalía de Cultura, ha destinado algo más de 120.000 euros para la redacción del proyecto de adecuación del futuro Espai Manolo Valdés. La propuesta seleccionada redactará el proyecto por 91.053 euros.

Desde el punto de vista cultural, la propuesta arquitectónica deberá dibujar un espacio un espacio "versátil y flexible" para la realización de exposiciones artísticas; en cuanto a la vertiente patrimonial, tendrá que respetar la impronta visual de la arquitectura industrial de los muelles proyectados por Demetrio Ribes en el Parque Central (integración de los elementos singulares de carácter arquitectónico, conservación de los sistemas constructivos, espaciales y compositivos originales; y garantía de la reversibilidad de la actuación).

A partir de estas pautas generales de actuación, se propone una intervención "de carácter mínimo" en lo que respecta al edificio patrimonial. Así, la totalidad del programa y de los servicios previstos en el futuro Espai Manolo Valdés se contienen en un módulo "contenedor" de acero corten que sigue la línea de los ya existentes en todos los restantes muelles, lo que permitirá "integrarlo completamente" en el edificio y en su entorno dentro del proyecto del Parque Central de València.

Así, se prevé la generación de un espacio entre la entrada y el contenedor, con la recepción, las taquillas y la cafetería. Dentro del contenedor, estará el almacén, el office, la sala de instalaciones y los baños, estos últimos separados para el uso del edificio y otros exteriores para uso general del parque. Este módulo distribuidor y núcleo fundamental del proyecto de adecuación impedirá la visión inmediata de la sala, "lo que permitirá mantener el factor sorpresa cuando se acceda a ella".

RECORRIDO RETROSPECTIVO

El futuro Espai Manolo Valdés ofrecerá 30 piezas en un recorrido retrospectivo por la trayectoria del escultor que incluirá varias obras inéditas. Además, el autor está confeccionando ex profeso un monolito de 20 metros que presidirá la entrada al Espai Valdés, cuya pieza principal tendrá la altura de una falla de Especial y sus juegos de luz llegarán a toda la ciudad.

La cesión de las esculturas se hará de forma desinteresada por un plazo de 10 años prorrogables en periodos sucesivos de cinco en cinco años.

La alcaldesa de València, María José Catalá, destacó el día de la presentación del espacio su agradecimiento por el "amor" y "entusiasmo" que la familia de Valdés está poniendo en este proyecto. La primera edil señaló al Espai Valdés "como parte de la estrategia cultural" para el barrio de Russafa" y una forma de reafirmar "la identidad valenciana y hacerle un hueco en el ámbito internacional. Un parque dentro de un parque: un espacio donde el arte y la naturaleza dialogan y las esculturas salpican el espacio", describió.