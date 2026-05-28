València, una de las sedes españolas de la gira conmemorativa del 150 aniversario del Festival de Bayreuth

Pablo Heras-Casado - AYUNTAMIENTO VALÈNCIA

VALENCIA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Palau de la Música de València será una de las sedes españolas de la gira conmemorativa del 150 aniversario del Festival de Bayreuth. El auditorio valenciano acogerá el domingo 6 de septiembre, a las 19.00 horas, un concierto extraordinario protagonizado por la prestigiosa Orquesta del Festival de Bayreuth y dirigido por Pablo Heras-Casado.

València participa en esta celebración internacional junto a Madrid, Barcelona, Sevilla y Santander, con un concierto extraordinario que reunirá a algunas de las grandes voces wagnerianas actuales, estrechamente ligadas al Festival de Bayreuth, como la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt y el barítono Nicholas Brownlee, intérpretes de referencia internacional en este repertorio.

El Festival de Bayreuth fue fundado en 1876 por el compositor Richard Wagner, y desde entonces se celebra cada verano en esta ciudad alemana, dedicado en exclusiva a representar sus óperas. Las entradas para este concierto extraordinario podrán adquirirse a partir del próximo sábado, 30 de mayo, a través de la página web y de las taquillas del Palau de la Música.

La gira constituye un acontecimiento histórico para la Orquesta del Festival de Bayreuth, dado que emprenderá por primera vez una gira internacional de varias ciudades tras la clausura del festival alemán, en la que llevará fuera de Bayreuth el sonido, la tradición y el espíritu artístico del legendario certamen wagneriano, con la participación de destacados intérpretes vinculados al él.

La gira ha sido impulsada por la directora artística del Festival de Bayreuth, Katharina Wagner, bisnieta del compositor y máxima responsable del certamen desde 2008, esta gira conmemorativa pretende proyectar internacionalmente el legado artístico y musical del festival, en coincidencia con el 150 aniversario de su fundación.

El programa ofrecerá una selección de algunos de los momentos más emblemáticos de la tetralogía 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner, entre ellos: la Entrada de los dioses al Valhalla, de El oro del Rin; La cabalgata de las valquirias, de La valquiria; El murmullo del bosque y La muerte de Sigfrido, de Siegfried; así como Amanecer y viaje de Sigfrido por el Rin, la Marcha fúnebre y la Escena final de El ocaso de los dioses.

Fundada por Richard Wagner en 1876, la Orquesta del Festival de Bayreuth está considerada uno de los grandes referentes mundiales en la interpretación wagneriana. A lo largo de su historia, el Festival de Bayreuth ha contado con algunas de las batutas más importantes de la historia de la música, desde pioneros como Hans Richter o Hermann Levi (que dirigió el estreno de Parsifal en 1882) hasta figuras legendarias como Wilhelm Furtwängler, Herbert von Karajan, Hans Knappertsbusch, Karl Böhm, Pierre Boulez, Daniel Barenboim, James Levine, Christian Thielemann o Kirill Petrenko.

En los últimos años también han estado vinculados al festival directores como Simone Young, Oksana Lyniv (que fue la primera mujer en dirigir en Bayreuth), Nathalie Stutzmann, Marek Janowski, Pietari Inkinen y el propio Pablo Heras-Casado. Pablo Heras-Casado es uno de los directores españoles con mayor proyección internacional.

Fue Premio Nacional de Música 2025, y mantiene una estrecha relación artística con el Festival de Bayreuth desde su debut en 2023 con Parsifal. Ha sido reconocido por crítica y público como uno de los grandes intérpretes wagnerianos de su generación.

En la presentación oficial de esta gira de aniversario, celebrada en el Castell de Peralada, Heras-Casado aseguró sentirse "muy agradecido y privilegiado de poder dirigir esta gira con la Orquesta del Festival de Bayreuth en España".

"El Festival de Bayreuth es un lugar único en el mundo, donde la obra de Wagner se vive con una intensidad artística incomparable. Poder llevar ese espíritu a España, un país con una gran tradición wagneriana y donde yo mismo he crecido como músico, es un sueño hecho realidad", ha agregado.

Por su parte, el director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, ha destacado que "se trata de uno de los acontecimientos culturales más relevantes de la Europa musical contemporánea, cuya presencia en València, coincidiendo además con el inicio de la nueva temporada en la que celebramos el 40 aniversario del Palau, permitirá compartir con nuestro público la excelencia artística y el profundo legado wagneriano que representa Bayreuth".

Llimerá ha añadido que la convocatoria "será una jornada inolvidable para València y para todos los melómanos, que podrán vivir una experiencia artística de esta magnitud".