Desmantelado un 'narcochalé' en Chiva con 600 plantas de marihuana y detenidos sus dos moradores

VALÈNCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha desmantelado una plantación de 600 plantas de marihuana en un 'narcochalé' en la localidad valenciana de Chiva, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

La investigación empezó a mediados de 2024 al detectarse en Chiva un 'narcochalé' por el elevado consumo de electricidad, defraudada mediante un enganche. Además, en las inmediaciones de la vivienda se apreciaba olor a marihuana y un ruido constante de los aires acondicionados.

Los ocupantes de la vivienda siempre permanecían en el interior, realizando labores de cuidado y vigilancia de la plantación. Contaban con un sistema de seguridad que les permitía realizar "contravigilancias" con cámaras vinculadas a sensores de movimiento.

Además, otras personas de la organización criminal al parecer acudían asiduamente para dotarles de víveres y el material necesario que evitara que estas personas tuvieran que salir de la vivienda.

El pasado 24 de septiembre de 2025 se realizó una entrada y registro en el inmueble y los agentes pudieron comprobar que la residencia había sido modificada para albergar un "invernadero" interior para cultivar marihuana. Encontraron unas 600 plantas en avanzado estado de floración, con un peso de 60 kilogramos. Además de la droga, también se intervino todo el material empleado para el cultivo, tales como los aires acondicionados y la iluminación.

Los dos moradores, un hombre de 20 años y una mujer de 21 de nacionalidad kosovar, fueron detenidos por un delito de tráfico de drogas, un delito de defraudación de fluido eléctrico por el "enganche" a la luz y un delito de pertenencia a organización criminal. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Chiva y las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Requena.