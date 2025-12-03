Valencia.-Sucesos.- Detenidos el anestesista y la dueña de la clínica de Alzira donde se sedó a una niña fallecida

Cartel en la clínica dental donde fue tratada la menor fallecida - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en València al anestesista de la clínica de Alzira que sedó a la niña de seis años fallecida y a otra de cuatro años que tuvo que ser ingresada durante varios días en un hospital de la ciudad. En la operación también ha sido arrestada la dueña del centro médico.

El anestesista, de 43 años y nacionalidad española, ha sido arrestado esta mañana, a las 8.45 horas, en València, por un presunto delito de homicidio, otro de lesiones, un delito contra la salud pública, hurto y otro de omisión del deber de socorro, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Pocas horas después, sobre las 12 horas, los agentes han detenido en Alzira a la dueña de la clínica, una mujer de 50 años, como presunta autora de los delitos de omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Los arrestos tanto del anestesista como de la dueña de la clínica dental han tenido lugar días después de que se registrara el centro y el domicilio del facultativo.

El Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, encargado del procedimiento, continúa practicando las gestiones pertinentes para el total esclarecimiento de los hechos.

Tras destaparse el caso, el anestesista y la dueña de la clínica prestaron declaración ante el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad y, posteriormente, ante los agentes de Policía Nacional que investigan el caso, judicializado. Ahora han sido detenidos y se investiga si hubo 'mala praxis'.

LOS HECHOS

Los hechos se remontan al 20 de noviembre de este año, cuando dos niñas, de cuatro y seis años, acudieron junto a sus familiares a una clínica dental privada de Alzira para realizarse unos tratamientos.

La niña de seis años falleció ese mismo día tras ser atendida en la clínica. Ingresó a las 16.52 horas en Urgencias del Hospital de La Ribera en parada cardiorrespiratoria. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y declararon el fallecimiento.

La otra menor, de cuatro años, acudió también por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico. Este martes recibió el alta médica.

"APARENTEMENTE BIEN"

La propietaria de la clínica manifestó, en declaraciones a À Punt recogidas por Europa Press el mismo día de los hechos, que la niña fallecida salió del centro dental "aparentemente bien" y "el anestesista no sabe qué ha podido pasar".

Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben "qué ha podido pasar".