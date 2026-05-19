València tramita más de 7.500 informes de vulnerabilidad por el proceso de regularización de migrantes

Varias personas hacen cola en las oficinas del padrón del Ayuntamiento de València - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha tramitado desde el pasado 16 de abril y hasta este martes un total de 7.512 solicitudes de informe de vulnerabilidad en el marco del proceso de regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Real Decreto 316/2026.

A partir de estas instancias presentadas se han abierto 3.329 expedientes, de los que se están tramitando los correspondientes informes de vulnerabilidad, que se resuelven positivamente, informa el consistorio.

Estos certificados de vulnerabilidad los tramita una unidad específica de más de una treintena de personas. De esta forma, "no se carga con más trabajo ni a los centros municipales de servicios sociales ni al CAI (centro de atención a la inmigración), que continúan realizando su trabajo diario", remarca la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado.

En concreto, de las peticiones, 3.097 se han presentado en los registros centrales del Ayuntamiento, 2.131 en el registro de la Casa Consistorial y 966 en Tabacalera. El resto de informes de vulnerabilidad se han presentado en las juntas de distrito y alcaldías pedáneas. Además, no existen solicitudes archivadas hasta la fecha.