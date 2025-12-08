València vuelve a liderar el descenso de delincuencia en las grandes capitales: bajan los delitos un 4,6%

Grupo de Ayuda al Maltrato (GAMA) de la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de València ha vuelto a liderar, una vez más, el descenso de delincuencia convencional en las grandes capitales de España como Madrid o Barcelona.

Así lo ha afirmado en un comunicado el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de València, Jesús Carbonell, quien ha destacado que la criminalidad convencional ha vuelto a bajar en el tercer trimestre del año, según ha confirmado el Ministerio del Interior.

Así, en la ciudad de València, en el acumulado de enero a septiembre de 2025, la criminalidad convencional ha descendido un -4,6%, una bajada muy superior a la media nacional, que ha sido del -0,6%.

Además, la delincuencia en la ciudad ha bajado casi dos puntos más que en Madrid y más de un punto respecto a Barcelona. Junto a ello, València ha registrado datos más positivos que la media nacional, donde el descenso de la criminalidad convencional ha sido de -1,1%, tres puntos y medio inferior a la registrada en València.

Entre los descensos más significativos se encuentra los homicidios dolosos y asesinatos consumados (-60%), los robos con fuerza en domicilios, establecimientos como comercios y otras instalaciones (-12,7%) y robos con violencia e intimidación (-7,7%). También han descendido otros delitos como los hurtos, un -2,1%, y la sustracción de vehículos, -4,9%.

El concejal de Seguridad, Jesús Carbonell, ha destacado: "Cuando llegamos al gobierno hace dos años nos encontramos una ciudad donde la delincuencia subía y desde el primer minuto nos fijamos como prioridad la seguridad ciudadana. Dos años después, la estrategia municipal de este gobierno está dando sus frutos".

Carbonell ha recordado que han incorporado 200 policías locales nuevos, hay más recursos y están instalando cámaras de videovigilancia en los puntos más conflictivos. También han puesto en marcha una Oficina Antiokupación.