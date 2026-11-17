El autor alcireño Bernat Cucarella es el ganador del tercer premio en la final del 37º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM 2026. - LUIS CAMACHO/SGAE

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Bernat Cucarella (Alzira, Valencia, 2001) ha ganado, con su obra 'Apogeo', el tercer premio Francisco Guerrero Marín, dotado con 1.500 euros, del 37º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM 2026, convocado conjuntamente por Fundación SGAE y el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

La final del certamen, celebrada en el Auditorio 400 del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, dentro del ciclo SERIES 20/21 del CNDM, ha dejado como ganador del primer premio Xavier Monsalvatge a Fran Barajas (Barrancabermeja, Colombia, 1995), por cuya obra 'El olor de la guayaba 2c' recibió los 6.000 euros del galardón.

El jurado ha estado integrado por los compositores y compositoras María José Arenas, Ignacio Ferrando, Voro García, Nuria Núñez y Jesús Torres.

Bernat Cucarella, nacido en Alzira (Valencia), en 2001, es compositor e investigador sonoro. Realizó estudios superiores en Composición en el Conservatorio Superior de Música 'Joaquín Rodrigo' de Valencia y obtuvo el Premio Extraordinario de Composición 2023. Completó su formación con el Máster en Sonología Aplicada y Creación Sonora en el mismo centro, con Matrícula de Honor en el Trabajo Final de Máster.

Su actividad compositiva abarca la música de concierto, la creación sonora, la música para audiovisual y los proyectos interdisciplinares, con un especial interés por la relación entre la música, la tecnología, el movimiento y otras formas de creación artística.

En 2024 ganó el segundo premio Carmelo Bernaola en el 35º Premio Jóvenes Compositores Fundación SGAE - CNDM, y en 2023 recibió el primer premio del Concurso Internacional de Composición para Quinteto de Metales de Spanish Brass, en el marco del festival SBALZ.

Sus obras han sido seleccionadas en diversos programas, festivales y talleres de creación, como ENSEMS, ENOA, DYCE y Medinea, entre otros.