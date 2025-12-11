Los valencianos Parasidney "aceleran" a La Oreja de Van Gogh en su single 'Deseos de cosas imposibles'

Parasidney - MOISÉS MOON

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda valenciana de indie Parasidney lanza el primer single de su nuevo trabajo, 'Deseos de cosas imposibles', que transforma la balada de La Oreja de Van Gogh --una de las formaciones que "más les ha impactado"-- en un tema pop-rock, con un tempo más acelerado, baterías más potentes, riffs de guitarra con palm mute y armonías a tres voces.

Formado por Ángeles (guitarra), Arturo (bajo) y Víctor (batería), este power-trío combina sus voces para ofrecer "un mosaico sonoro, sin el clásico concepto de 'frontman' único, con influencias de Ginebras, Niña Polaca y La La Love You", explican ls integrantes de la agrupación.

En esta ocasión, han decidido rendir homenaje a una de las bandas más famosas del panorama musical español que vuelve a estar en boca de todos con su reciente anuncio de gira nostalgia millenial. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y deja entrever lo que se espera de este nuevo trabajo de la banda valenciana, que saldrá a la luz en 2026 con 11 temas, avanzan.

El origen de Parasidney se remonta al verano de 2022, cuando un ingeniero, una bioquímica y un abogado deciden formar este ecléctico grupo con una misión clara: cantar, siempre con ironía y buen rollo, a todos esos traumas y problemas generacionales de aquellos que, como ellos, nacieron en los noventa, un poquito después de las Juegos Olímpicos del 92.

El lugar de fundación fue el FIB y su 'banda sonora', Ginebras. En 2024, Parasidney publica su primer trabajo, el EP 'El día que dejamos de llamarnos', con cinco canciones grabadas en Dinammo studios bajo la tutela de Fran Pardo que hablan de temas que inquietan a toda una generación. Dentro de ese primer trabajo figuran 'Desaparecer' (+37.000 escuchas en Spotify), una canción que habla del ghosting desde la óptica de quien desaparece y nos ayuda a asumir que sí, nosotros también hemos caído en dejar "en visto" a alguien alguna vez, y sí, nos arrepentimos tanto que cantamos sobre ello.

También el single 'Lo peor que pueda pasar', que habla de la ansiedad y de cómo dejamos que, en muchas ocasiones, arrastre a nuestro cerebro a darle vueltas sin parar a cosas que, en realidad, nunca tienen tanta importancia. Este EP, ilustrado por ChicaNavaja, ha tenido más de 60.000 escuchas y ha sonado en diferentes medios especializados tanto nacional como autonómicos.