La Vall d'Uixó celebra el Any Arcadi Garcia por el centenario de su nacimiento

Imagen de archivo de Arcadi Garcia - CVC/ARCHIVO

CASTELLÓ 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Vall d'Uixó (Castellón) celebrará este año el Any Arcadi Garcia con motivo del centenario de su nacimiento (1926-2026), una iniciativa impulsada a propuesta del Centre d'Estudis Vallers (CEV) para poner en valor la figura y la obra de este jurista e historiador de relevancia internacional. La programación difundirá el legado académico y humano de una figura clave de la cultura valenciana.

Arcadi Garcia, hijo predilecto de La Vall d'Uixó desde 1988, fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I (UJI), Premi d'Honor de les Lletres Valencianes y galardonado amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, entre otros reconocimientos. También fue miembro fundador del Centre d'Estudis Vallers, presidente de la Fundació Ausiàs March y consejero del Consell Valencià de Cultura (CVC).

"El Any Arcadi Garcia nace con el objetivo de divulgar y difundir su legado, su obra y su figura, acercándola a la ciudadanía y reconociendo su aportación académica y humana. Hablamos de una persona ilustre que forma parte de nuestra identidad como pueblo", expresa el concejal de Cultura de La Vall d'Uixó, Jorge Marcara.

La programación arrancará el próximo martes 8, a las 18.30 horas en el salón de actos de Caixa la Vall con la presentación del libro 'Arcadi Garcia i Sanz', un trabajo coordinado por Josep Tur que recoge su biografía y trayectoria académica. En la obra participan Vicent Frías, Federico Arnau y José Vilar.

A lo largo del año se desarrollarán actividades divulgativas como una exposición en el marco de la Fira de Sant Vicent y otras acciones para acercar su figura a la ciudadanía y fomentar la reflexión sobre los valores que defendía, como la verdad, la justicia, la amabilidad y el pensamiento crítico.

La comisión organizadora del Any Arcadi Garcia está formada por Josep Tur, Federico Arnau, Aureli Garcia, Roser Diago, Maria Masó y Valerià Carabantes, a los que el Ayuntamiento de La Vall d'Uixó agradece su trabajo desinteresado para impulsar esta conmemoración.

"En un contexto como el actual, marcado a menudo por la desinformación y la rapidez, dar a conocer figuras como la de Arcadi Garcia es más necesario que nunca, porque nos ayudan a reivindicar el valor del conocimiento, la reflexión y el compromiso con la sociedad", concluye el edil.