Varias personas evacuadas en un incendio en la UPV - BOMBEROS VALÈNCIA

VALÈNCIA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete personas han sido evacuadas a causa de un incendio declarado en un edificio de la Universitat Politècnica de València (UPV), informa el cuerpo municipal de Bomberos, que apunta que el fuego está ya extinguido y ahora se están ventilando las instalaciones.

Por su parte, fuentes de la universidad han detallado que el incendio se ha producido en un motor de combustión interna alternativo que se estaba estudiando en las salas de ensayo de motores del edificio 8P.

Las mismas fuentes recalcan que "se han aplicado los protocolos de seguridad, desalojado por prevención, y dando aviso a los bomberos, estando ya el incendio totalmente controlado".

La zona afectada estaba aislada del resto de unidades del edificio y los bomberos están ventilándola para poder acceder. Los edificios conlindantes y resto de unidades del edificio 8P no se han visto afectados. Ya se ha autorizado la ocupación de los inmuebles próximos y prosiguen las actividades con normalidad, añaden.