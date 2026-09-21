Vecinos de los barrios del norte protestarán ante el Ayuntamiento para exigir "una EMT digna ya" - ORRIOLS EN LUCHA

VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Orriols en Lucha, junto con las asociaciones de vecinos de Benicalap-Entrecaminos, Benimaclet, Campanar, Marxalenes, Orriols-Rascanya, Sant Antoni, Torrefiel y Saïdia, ha convocado una concentración de protesta frente al Ayuntamiento de València para el próximo martes 29 a las 9.30 horas en la plaza del Ayuntamiento, con el objetivo de evidenciar la "desconexión" entre el discurso oficial de sostenibilidad y la realidad que sufren a diario, en el marco del Día Europeo sin Coches y el Día de la Movilidad.

Bajo el grito unánime de '¡EMT digna ya!' y '¡Sin transporte no llegamos!', las entidades convocantes denuncian el grave deterioro del servicio de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en los barrios periféricos del norte de la ciudad.

Según exponen, frecuencias insuficientes, autobuses que pasan con el cartel de completo, paradas con marcadores averiados, o sin sombra o equipamiento para sentarse, y retrasos crónicos se han convertido en "el día a día de miles de personas trabajadoras, estudiantes y mayores" que dependen del transporte público para sus desplazamientos básicos.

El "hartazgo" del vecindario se refleja en el cartel de convocatoria, que incluye una advertencia cargada de ironía que ilustra el drama diario de las personas usuarias: "¡Atención! Si decides acudir en autobús, recuerda salir de casa con muchísima antelación".

"Es inaceptable que en el Día de la Movilidad se nos pida dejar el coche en casa cuando la alternativa pública que se nos ofrece en los barrios del norte es totalmente deficiente --manifiestan desde las plataformas organizadoras--. No podemos hablar de una ciudad sostenible y accesible si el transporte público no garantiza que la ciudadanía pueda llegar a sus puestos de trabajo, a sus centros de estudio o a la consulta médica a tiempo".

MÁS DE UNA HORA PARA LLEGAR A LA FE

Además de esta situación de "aislamiento", estas entidades denuncian un "agravio histórico que sufren muchos de estos barrios: las enormes dificultades para llegar al Hospital La Fe". Afirman que a pesar de que hace años que el centro sanitario se trasladó a su ubicación actual, el vecindario continúa sin tener una conexión directa y rápida de transporte público con su hospital de referencia; "una carencia inaceptable que castiga diariamente a personas enfermas y dificulta el acceso a la atención sanitaria de aquellas que se encuentran en situaciones más vulnerables, como personas mayores o con discapacidad".

"Con la distribución actual de la red EMT, llegar al hospital supone un trayecto de más de una hora con, como mínimo, un transbordo entre líneas. Es decir, utilizar el transporte público supone tardar al menos el doble que en coche", apuntan.

Por todo ello, las asociaciones hacen un llamamiento a todos los vecinos y vecinas de València afectados por esta situación a sumarse a la concentración del 29 de septiembre en la plaza del Ayuntamiento, para coincidir con el pleno municipal. La movilización, reivindican, es "el único camino" para que las administraciones públicas escuchen sus demandas y destinen los recursos necesarios para dotar a la zona norte del servicio de transporte que merece y necesita.

"La obligación de tener y mantener un coche para no llegar tarde a trabajar, a estudiar, o a cualquier otra necesidad diaria no es, ni puede ser, la única opción para buena parte de nuestras vecinas y vecinos", concluyen.