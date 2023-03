Vecinos evacuados por el incendio de Villanueva de Viver (Castellón) se encuentran bien y deseosos de volver a sus casas

Los alcaldes valoran de forma desigual la visita de Pedro Sánchez



CASTELLÓ, 27 Mar. (EUROPA PRESS) - -

Los vecinos evacuados de algunos municipios del Alto Mijares afectados por el incendio de Villanueva de Viver se encuentran bien, aunque con el deseo de regresar pronto a sus casas, según han indicado a Europa Press los alcaldes de Montanejos, Villanueva de Viver y Arañuel.

Así, el primer edil de Montanejos, el socialista Miguel Sandalinas, ha explicado que los vecinos desalojados de su municipio se encuentran como en "una montaña rusa" pues "a veces parece que va a llegar el final y luego se complica". "Todos están deseando que acabe el incendio aunque en estos momentos es difícil poder trasladarles certezas", ha apuntado.

La alcaldesa de Villanueva de Viver, la 'popular' María Amparo Pérez, ha explicado que los vecinos mayores de 75 años y con ligera dependencia que fueron desalojados se encuentran en un hotel de Segorbe "y están muy bien, pero deseando volver a sus casas", mientras que el resto se han hospedado en viviendas de familiares.

Por su parte, el alcalde de Arañuel, Justo Palomares (PP), ha indicado que los vecinos evacuados de este municipio se han instalado en viviendas de familiares y alguno en un albergue u hotel. "Todos preguntan cuándo podrán regresar a sus casas, pero considero que esto no se podrá producir por lo menos antes de 48 horas", ha subrayado.

El Ayuntamiento de Puebla de Arenoso ha colgado en su cuenta de Facebook un mensaje en el que indica que sigue comunicado con sus vecinos "todos con un mismo deseo, que todo termine pronto y que el fuego haya respetado nuestras casas".

"Posibilidad de volver el martes es lo que se baraja por asegurar bien todo el incendio antes de poner en riesgo a la población, nuestros vecinos evacuados a Segorbe recibían información de primera mano desde la Generalitat donde aprovechamos para reiterar la necesidad urgente de poder acceder a alimentar a los animales de la población", añade.

VISITA DE PEDRO SÁNCHEZ

Respecto a la visita que ha realizado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al Puesto de Mando Avanzado del incendio, instalado en Barracas, y su compromiso de "reconstruir todo lo perdido y dañado", las valoraciones de los alcaldes han sido distintas.

Así, el alcalde de Montanejos ha destacado el "compromiso" del Gobierno central de "una vez solucionado el incendio, implantar medidas paliativas para que se recupere la situación anterior". Miguel Sandalinas ha destacado la necesidad de "salvar vidas y también el modo de vida" de los habitantes de los municipios afectados.

Al respecto, ha apuntado que Montanejos es un municipio "ligado al paisaje y a las montañas", y ha manifestado su "preocupación" ante el hecho de que este incendio "no permita que la población continúe con la misma fuerza turística que antes, pues hay empresas y hoteles que dependen del turismo".

Sandalinas ha mostrado su "confianza" en los compromisos adquiridos por parte de Pedro Sánchez, Ximo Puig y la Diputación de Castellon para recuperar el territorio. "Hay cosas que no dependen del dinero sino del tiempo, pero confiamos en que lo que depende la inversión llegue pronto", ha añadido.

La alcaldesa de Villanueva de Viver ha agradecido el apoyo del Gobierno, aunque ha denunciado la "falta de recursos para limpiar el monte. Al respecto, ha subrayado que la gestión forestal en su municipio es difícil "debido a que es una zona que cuenta con un minifundio de propietarios privados y a que el terreno es muy abrupto".

María Amparo Pérez ha reclamado "más recursos para llevar a cabo la gestión forestal", y ha apuntado la importancia de "canalizar la iniciativa popular para que sea un momento de reflexión y sirva para la recuperación del territorio".

Finalmente, el alcalde de Arañuel ha calificado de "paripé más de la política" la visita de Pedro Sánchez, "teniendo en cuenta que llegan elecciones". Según ha dicho, "sus palabras son de cara a la galería, pues los municipios que sufrieron el incendio de Bejís todavía no han recibido ni un duro", por lo que se ha mostrado escéptico respecto a que se reconstruirá la zona tras el incendio de Villanueva de Viver.

Así mismo, ha señalado que "si los montes tuvieran las condiciones adecuadas, las consecuencia de los incendios no serían las mismas, pues todavía no se han retirado los pinos que cayeron durante las nevadas". "Lo importante es abrir pistas y retirar árboles para realizar una correcta gestión forestal, por lo que son necesarios más recursos y no poner impedimentos para mantener los montes limpios", ha añadido.