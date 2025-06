Vecinos de La Torre homenajean a las personas y entidades que estuvieron los primeros días tras la dana

Afirman que la reconstrucción "ya va bastante bien", aunque "muchas cosas necesitan más tiempo"

VALÈNCIA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal de La Torre y Sedajazz han homenajeado este domingo a las personas y entidades que estuvieron en los primeros días tras la dana: "Las fallas, por ejemplo, que estuvieron al otro lado, que nos dieron café, una ducha, un sitio donde ir. Los bomberos que estuvieron en el primer momento. Nuestro alcalde pedáneo. El párroco que abrió la Iglesia para poder dar todas las donaciones".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación este domingo la presidenta de la asociación vecinal, Aniuska Dolz, quien ha señalado que la jornada estará acompañada de la música de Sedajazz.

Desde la asociación presentarán a cada uno de los homenajeados, que podrán contar su experiencia durante los días posteriores a la barrancada del pasado 29 de octubre. Además, recibirán un cuadro de recuerdo de este acto.

En cuanto a la reconstrucción tras la riada, Dolz ha puesto en valor que "ya va bastante bien", aunque "muchas cosas necesitan más tiempo". "El alcantarillado hay que repararlo", ha manifestado, al tiempo que ha reiterado que "hacen falta proyectos" y "tiempo".

En esta línea, ha destacado que una de las necesidades que tienen los afectados es la reparación de los ascensores, ya que "las personas mayores no pueden bajar". "Hay muchos arreglados, pero las empresas no dan abasto. No se puede hacer todo a la vez", ha resaltado.

"FUNDAMENTAL"

Por su parte, la concejala de Recursos Humanos y Técnicos, Participación y Acción Vecinal y Pedanías en el Ayuntamiento de València, Julia Climent, ha subrayado que desde el consistorio se ponen en valor este tipo de iniciativas: "Creemos que es fundamental que las asociaciones vecinales participen en este tipo de actos y los organicen".

Climent ha agradecido a "todas las personas, que son muchísimas, que colaboraron en todas las tareas de ayudar a la gente en el momento de la dana". "Fue fundamental su ayuda sobre todo después", ha remarcado.

"Están los bomberos, la policía y tantísimas otras entidades, organismos, personas particulares que fueron fundamentales para ayudar", ha incidido.

La edil ha señalado que el Ayuntamiento "ha trabajado de manera inmediata en las actuaciones de mayor emergencia" como son "las recuperaciones de servicios fundamentales". "Y a partir de ahora ya trabajamos en las memorias, en los proyectos de lo que van a ser las grandes obras de reconstrucción", ha apuntado.

En este sentido, ha detallado que se trata "fundamentalmente" de "lo que supone toda la parte de saneamiento", que "es una obra enorme". "En eso estamos trabajando desde el primer día", ha afirmado.

"Ahora trabajamos en las memorias, que estarán probablemente a final de año. El Ministerio tiene que dar el conforme y ahí comenzará ya la licitación de las obras, por lo tanto hablamos de obras de más de un año para que puedan verse acabadas", ha detallado, al tiempo que ha recalcado que son unos trabajos "importantes, de más de 100 millones de euros, y afectan no solo a la pedanía de la Torre".

Asimismo, ha resaltado que el consistorio está en contacto con las asociaciones de vecinos "desde el primer momento": "Nos reunimos mensualmente para darles cuenta de qué es lo que se está haciendo y cuáles son los proyectos de futuro".

La concejala ha destacado que "todo lo que tenía que ver con medidas urgentes se ha hecho" como es el caso de "los centros de mayores, biblioteca, edificios de la alcaldía pedánea, edificios culturales".

REUNIONES MENSUALES

En cuanto a los proyectos más importantes, ha afirmado que desde el consistorio se reúnen "mensualmente" con estas entidades para "explicarles en qué consisten las memorias". "Ellos también están aportando sus ideas y de esa manera, de la mano y con participación, queremos que se lleve todo adelante", ha aseverado.

Preguntada por las medidas a largo plazo que exigen los vecinos para "intentar atenuar la situación si vuelve a pasar algo parecido", la concejala ha indicado que "ahí son muchos los actores". "No solo es el Ayuntamiento, está la Conselleria, está también, por supuesto, el Gobierno central, la Confederación Hidrográfica del Júcar".

"Ahora, por ejemplo, con el tema de la reconstrucción de la Saleta, sí que han presentado alegaciones los vecinos de la mano del Ayuntamiento porque nos parece un tema muy importante", ha concluido.