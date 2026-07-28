Los vecinos de la Vilavella pueden regresar a sus casas, pero se mantiene el confinamiento

Población de la Vilavella desalojada en el polideportivo de Nules, a 25 de julio de 2026, en Nules, Castellón, Comunidad Valenciana (España). - Carme Ripollés - Europa Press

CASTELLÓ, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la localidad castellonense de la Vilavella, una de las afectadas por el incendio de la Vall d'Uixó, puede regresar a sus casas, aunque se mantiene por el momento el confinamiento del municipio.

Así lo ha anunciado el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, tras la reunión de esta mañana del Cecopi en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en la zona del siniestro.

Así, el titular de Emergencias ha comunicado que "pueden volver a su casa en el municipio de la Vilavella todos los ciudadanos del municipio que así lo deseen", porque "hay que decir que las condiciones del humo pueden estar afectando todavía a la ciudadanía".

Por ese motivo, "aquellos que deseen regresar a sus casas pueden regresar, pero se mantiene el confinamiento en el municipio". "Es decir, se levanta la evacuación, pero se mantiene el confinamiento", ha incidido.

El conseller ha remarcado que los ciudadanos "tienen que seguir todas las recomendaciones que se dicten desde la Conselleria de Sanidad para garantizar la salud de las personas". A este respecto, ha advertido de que, de momento, en la Vilavella habrá que beber agua embotellada y la del grifo solo se podrá utilizar para asearse "hasta que se dé una nueva orden".

Valderrama ha señalado también que el regreso de los moradores de varios barrios que habían sido evacuados en la Vall d'Uixó se ha realizado "con total tranquilidad y ya pueden estar disfrutando de su cama, de sus habitaciones, de su hogar..."

"Eso también es importante en situaciones como esta que nos afecta a todos", ha dicho el representante del Consell, quien, no obstante, ha vuelto a resaltar la necesidad de mantener la precaución. "Que se produzca este efecto de regreso de la ciudadanía a sus domicilios, porque también es algo que desea el ciudadano, volver a su normalidad, no significa ni muchísimo menos que el incendio esté ni perimetrado ni controlado", ha aseverado.

RESIDENCIA DE MAYORES

Respecto a la residencia de mayores que fue evacuada en la Vall d'Uixó, va a comenzar el retorno de las 113 personas y e operativo calcula que en 48 horas aproximadamente "todos habrán podido volver a la residencia y a su normalidad".

Además, también se ha decidido levantar el confinamiento en la planta de gestión de residuos de Onda. En cuanto al resto de medidas, se mantienen y en la nueva reunión del Cecopi --prevista para esta tarde a las siete-- "se volverá a evaluar cómo ha ido evolucionando el día de hoy y se tomarán las medidas oportunas".

Actualmente, unas 400 personas desalojadas continúan en los centros de acogida y en el Seminario de Segorbe. También hay unas 20-25 personas que se encuentran en hoteles debido a sus condiciones de salud o por una edad avanzada.