Las ventas de la industria suben en la Comunitat un 7,7% en julio

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VALÈNCIA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se incrementó en la Comunitat Valenciana un 7,7% en julio respecto al mismo periodo del año anterior, 3,6 puntos más que la media nacional, que fue del 4,1%, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra de negocios de la industria aumentó en todas las comunidades autónomas en julio con Murcia (+15,8%), Castilla-La Mancha (+9%) y Comunitat Valenciana (+7,7%) a la cabeza, excepto en Aragón, donde el índice cayó un 3,3% y en Madrid con una reducción del 0,3%.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha crecido un 6,3% en la Comunitat Valenciana, dos puntos de diferencia con la media nacional (4,3%).