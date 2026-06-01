Vestidos de negro y con máscaras blancas: sindicatos escenifican su muerte para denunciar el deterioro de la sanidad

Concentración de sindicatos a las puertas de la Conselleria de Sanidad - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos sanitarios Satse, CCOO, UGT, CSIF, SAE, Intersindical Salud-IV y Simap se han concentrado este lunes a las puertas de la Conselleria de Sanidad vestidos de negro y con máscaras blancas como símbolo del luto por la sanidad pública y su "deshumanización".

"Abandono", "colapso", "incumplimientos" y "decisiones unilatarales" han sido algunas de las palabras más repetidas por representantes de estos sindicatos que han escenificado de manera simbólica el funeral de la sanidad pública de la Comunitat Valenciana.

La protesta, respaldada por los casi 70.000 trabajadores públicos sanitarios --según los sindicatos--, llega con un objetivo: alertar de que la sanidad está siendo "desmantelada" y "arruinada" por la gestión "incompetente" de los gestores sanitarios "hasta su colapso definitivo".

Al respecto, Eva Plana, desde UGT, ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación que los profesionales "ya no pueden más". "Después de anular programas de productividad ya no aguantan más, las listas de espera cada vez aumentan más y el principal responsable de esto es la Conselleria de Sanidad". A su juicio, la sanidad está "muerta" porque "esto no sólo depende de trabajadores y trabajadoras sino de las mejoras para la calidad asistencial".

"Ya llevamos muchos meses desangrándonos, aturdiendo a los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores ya no pueden más, están hartos de hacer horas y horas".

Y ha incidido: "Se han anulado módulos de productividad; las 35 horas prometidas a las trabajadores y trabajadoras tampoco se han cumplido; y están todos los pactos pendientes". "La sanidad pública está en límite. Ya no podemos resistir más tanta externalización. Esto solo que lleva a que si no tienes un talonario no podrás acceder a la sanidad", ha advertido. "Sin salud no somos nada", ha apostillado.

Por su parte, Marga Almajano, desde Intersindical Salud, ha señalado en esta línea: "Estamos sufriendo un desvío sangrante de dinero público hacia la sanidad privada, estamos teniendo recortes en personal y tenemos una edición de bolsa bloqueada".

"Tenemos un decreto de 35 horas paralizado, un decreto que teníamos firmado y aprobado en mesa sectorial y sobre el que el conseller quiere volver a negociar. Estamos ahora mismo en una situación muy complicada y tenemos el claro reflejo en Educación. En Educación está pasando lo mismo que en Sanidad", ha lamentado.

Por otro lado, Nieves Gómez, desde SAE, ha expuesto que es "necesario" un aumento de plantillas para tener una "mejor" calidad asistencial para los usuarios, "que al fin y al cabo son los importantes", ha subrayado.

"Parece ser que no hay voluntad política de que se cumpla un decreto nuevo de selección y provisión que ha venido a empeorar el anterior con unas listas de espera interminables, unas listas de espera en primaria para el médico de familia que es el primer escalón de la sanidad y los usuarios tienen que esperar días y días para tener una cita. ¿Y eso con qué se arregla?", ha preguntado.

Así mismo, Omar Ruiz, de CSIF, ha manifestado: "Nos encontramos con un acuerdo muerto, que murió en el 2023, que firmamos todos los sindicatos y que continuamos sin verlo". "Además, las plantillas están ya al límite. Venimos del Covid, venimos de la dana y los profesionales no pueden más".

ES "INASUMIBLE"

"Esto es inasumible. Y vemos cómo día a día se está destruyendo la sanidad y no se hace nada, nada. Tenemos la bolsa paralizada, la bolsa de empleo, una bolsa que lo que hace es poder contratar a profesionales. Y ahora mismo nos encontramos con un plan de vacaciones inexistente y encima sin poder contratar al personal que está esperando para poder trabajar. Es inasumible", ha lamentado.

Por su parte, Concha Ferrer, desde SIMAP, ha subrayado el "descontento", la "precarización" y la situación "inhumana" de los trabajadores. En esta línea, ha aludido a riesgos laborales a nivel psicosocial relacionados con el estrés, la falta de afección o de rol y el cansancio.

"Valencia se ha llenado de hospitales y esos hospitales se tienen que llenar con médicos. Y los médicos se van a ir y se están yendo mayoritariamente de la pública a la privada. Esto es un pez que se muerde la cola. Si no cuidas a tu personal, tu personal se te va. Y habrá personal que tenga recambio y hay otros personales que no tienen recambio porque formar a un especialista cuesta cuatro o cinco años", ha alertado.

Con la protesta de este lunes los sindicatos quieren dejar claro que la situación es "insostenible". "No se trata de una protesta más, sino de un grito de alarma ante la muerte anunciada de un servicio esencial para la sociedad", han sentenciado.