El vicealcalde de Alicante asegura que comparecerá en la comisión de VPP, pero "otra cosa es lo que conteste"

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar (d), preside la comisión municipal de VPP - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

ALICANTE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, del PP, ha afirmado que comparecerá en la comisión municipal sobre viviendas de protección pública (VPP), constituida tras la polémica del residencial Les Naus de Playa de San Juan, cuyas adjudicaciones está investigando una jueza. "Como soy un hombre de palabra, compareceré", ha manifestado, aunque justo después ha señalado: "Otra cosa es lo que conteste".

Así lo ha indicado este martes en la rueda de prensa ofrecida tras la junta de gobierno local, al ser preguntado por esta comisión que, además, él preside. Todo ello, después de que en la última reunión de este órgano local, celebrada este lunes, trasladara que él sí tenía pensado comparecer.

Ante los medios de comunicación, Villar ha defendido que se están celebrando sesiones "con mucha celeridad", algo que, a su juicio, demuestra "voluntad". En este punto, ha recordado que las comparecencias son voluntarias y que cada uno está en su "derecho" de acudir o no, por la razón "que sea".

Al ser preguntado por la petición de Vox de que él comparezca, el vicealcalde ha trasladado que su nombre está "en un listado que presentaron", que desconoce el motivo y que, cuando llegue el momento, valorará su "presencia" o no. Sin embargo, instantes después ha dicho a la prensa: "Yo compareceré, mira. Como soy un hombre de palabra, compareceré. Otra cosa es lo que conteste".

Villar ha abundado en que el procedimiento de contratación empezó en 2018 y que se suspendió durante cuatro años, porque el equipo de gobierno pretendía anular una cláusula, y que, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dijo que era "correcta", lo que se hizo fue "adjudicar a la empresa" a la que se hubiera "tenido que adjudicar cuatro años antes", ha aseverado.

"Eso sí que lo hago, evidentemente, pero eso es público", ha subrayado el vicealcalde de Alicante, quien ha precisado que firmó esa adjudicación y que estuvo en la mesa de contratación.

Sobre el propósito de la comisión municipal de las VPP, Villar ha defendido que desde el equipo de gobierno del PP están "convencidos de que había que hacer esa comisión" y que están "en ello".

"PROCEDIMIENTO JUDICIAL"

Respecto a la posibilidad de que se pueda poner fin ya a este órgano, ha manifestado: "¿Que se podría suspender porque hay un procedimiento judicial? Evidentemente, te puedo asegurar que este equipo de gobierno no lo va a proponer, porque lo que no queremos es dar justificación a nadie de que piense que no queremos que se investigue".

"Aquí el procedimiento principal es el procedimiento judicial", ha recalcado el vicealcalde, quien posteriormente ha indicado que "gran parte de los grupos municipales" llevaron la polémica de Les Naus a Fiscalía.

Aunque ha señalado que las comisiones son una ayuda, Villar considera que "lo principal es que el procedimiento judicial siga adelante como está haciéndolo", porque tiene "medios y capacidad para llegar hasta el final".

"Nadie podrá decir que no estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para que las comisiones sigan adelante y que el procedimiento judicial siga adelante, que creo que es lo que todos deseamos", ha remarcado el vicealcalde y presidente de la comisión.