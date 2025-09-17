El vicealcalde de Alicante dice que el cierre de una discoteca sin licencia se retrasó por "acumulación de expedientes"

Archivo - El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha asegurado este miércoles que la tramitación del decreto de cierre de la discoteca Tambora, ubicada en la Albufereta y que operaba sin licencia, se retrasó por una "acumulación puntual de expedientes" en el área de Urbanismo, lo que "ha ralentizado esta tramitación, entre otras".

Villar ha sido tajante al asegurar que "no ha habido absolutamente ninguna irregularidad en la tramitación del expediente" y ha defendido "con firmeza" el trabajo de los técnicos del área de Urbanismo.

El edil ha explicado, en un comunicado, que "hay que tener en cuenta que antes de la firma es necesario revisar exhaustivamente cada expediente y contrastar dudas con los técnicos".

"No es extraño que en Urbanismo, un área en la que diariamente se tramitan más de 200 expedientes, se puedan producir momentos puntuales de especial acumulación y que se produzcan demoras en la firma de decretos por un mes, como la que se ha producido en esta ocasión, especialmente en periodo vacacional", ha apuntado.

Asimismo, ha invitado a los grupos de la oposición, en concreto al PSPV, a "dedicarse a trabajar por la ciudad y dejar de intentar sembrar sospechas infundadas sobre el impecable trabajo del área de Urbanismo y de alarmar a la población sin fundamento".

El vicealcalde ha recordado que el local en cuestión "ya está cerrado" y ha resaltado que "en este expediente se han seguido a rajatabla todos los trámites administrativos reglados".