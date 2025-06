Vicent Mompó, citado a declarar como testigo el 17 de julio ante la jueza de la dana

Es la tercera citación del presidente de la Diputació de València tras dos comparecencias previas suspendidas

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, tiene una nueva fecha para prestar declaración como testigo ante la jueza que investiga la causa por la gestión de la dana del 29 de octubre, que arrasó gran parte de la provincia y causó más de 220 muertos. Será el próximo 17 de julio, según ha anunciado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja, en el marco de la investigación de la barrancada, ha dictado y notificado este miércoles una diligencia de ordenación por la que se fija nueva fecha para la declaración como testigo del presidente de la corporación provincial: el 17 de julio a las 09.30 horas.

Esta es la tercera vez que Mompó es citado tras dos comparecencias previas suspendidas, la primera por la larga extensión de la testifical previa de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, y la otra a causa del apagón.

El dirigente 'popular' ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de comparecer ante la magistrada y, a preguntas de los periodistas sobre si va a reafirmar lo aseverado en el programa de televisión 'Salvados', ha adelantado que mantendrá lo que dijo. "Dije lo que dije y mantendré lo que dije, porque no hace falta, o a mí por lo menos, que me lo pida un juez para decir la verdad. Siempre he dicho la verdad y lo que quiero es colaborar", subrayó Mompó recientemente.

En esas mismas declaraciones, enfatizó "las ganas" que tiene de declarar como testigo. "A ver si la tercera va la vencida", exclamó Mompó el 20 de mayo --cuando aún convaleciente de una pequeña operación a principios de mes--, que se muestra dispuesto "a entrar allí, decir y contestar a todas las preguntas que se me hagan".