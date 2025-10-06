Vicent Torrent, Eva Dénia, La Maria y Joan Amèric inauguran las jornadas 'El valencià en llibertat'

VALENCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las jornadas 'El valencià en llibertat', organizadas como antesala de la festividad del 9 d'Octubre por la Delegación del Gobierno en colaboración con el Comisionado para la celebración de los 50 años de España en libertad y el Ministerio de Política Territorial, comenzarán mañana martes 7 de octubre con una mesa redonda en la que participarán Vicent Torrent, miembro fundador del grupo Al Tall, la cantautora de Gandia Eva Dénia y la joven artista de Oliva Maria Bertomeu i Soria, más conocida como La Maria.

En la charla, que estará moderada por el periodista cultural Rafa Cervera, se abordará "el valor que tuvo cantar en valenciano en una época difícil, marcada por la prohibición de actuaciones en directo, las fuertes limitaciones a la libertad cultural y por la presión de sectores radicales contrarios a su difusión", ha explicado la Delegación en un comunicado.

Los participantes también reflexionarán sobre los retos actuales del valenciano como expresión artística, en un contexto donde persisten episodios de censura y restricciones a diferentes escalas y que afectan tanto a los medios públicos como a iniciativas culturales sostenidas con recursos institucionales. El encuentro concluirá con un breve concierto acústico a cargo del cantautor de Alzira Joan Amèric.

ENTRADAS AGOTADAS PARA LOS CONCIERTOS

El miércoles 8 de octubre, víspera de la diada de los valencianos, se celebrará una noche de conciertos gratuitos en la sala 16 Toneladas (Ricardo Micó, 3) para la que se han agotado todas las entradas. La periodista Amàlia Garrigós será la presentadora de esta velada, en la que se sucederán sobre el escenario las voces de Àgueda Segrelles, Andreu Valor, Júlia, Pep Gimeno Botifarra y Malifeta. Los conciertos son de acceso gratuito, aunque será necesario retirar con anterioridad la entrada a través de la web de la sala.

Bajo el lema 'El valencià en llibertat', ambos eventos se engloban en las actividades culturales y divulgativas impulsadas por "España en libertad. 50 años" que en 2025 impulsa el Gobierno de España. Una iniciativa que pone en valor las libertades conquistadas desde el fin de la dictadura. Dentro de esos logros, la democracia trajo consigo la consolidación del Estado de las Autonomías, la recuperación de la riqueza cultural y de modelos lingüísticos como el valenciano que, por fin, pudieron usarse libremente.

Estos dos encuentros tienen como objetivo abordar el recorrido histórico de la música en valenciano. Por un lado, reconocer el valor de aquellas y aquellos artistas que se enfrentaron en el pasado a la censura franquista, pero también analizar cuáles son las aspiraciones, los retos y los obstáculos a los que se enfrentan en la actualidad los músicos jóvenes que eligen cantar en la lengua autóctona.