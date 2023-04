Vicente Colom lleva la "tensión" de su obra a la Chirivella Soriano: "Hacer lo que yo hago no se lleva"

Presenta la exposición 'De lo que queda. Vicent Machí', que mezcla el 'action painting' o el expresionismo abstracto



El artista contemporáneo valenciano Vicente Colom lleva la "tensión" de su obra a la Fundación Chirivella Soriano para exponerla en "todos los planteamientos" a lo largo de su "prolífica" trayectoria artística, durante la que le ha ayudado a "transmitir cosas serias".

"Hacer lo que yo hago no se lleva, es algo raro", ha admitido el propio artista durante la presentación de la muestra que, con un total de 244 obras que representan el conjunto creativo del prolífico artista y de su universo imaginario para dibujar la realidad, bate con este número un "récord absoluto" en la Fundación Chirivella Soriano.

'Vicente Colom. El arte en tensión", recorre la trayectoria artística de Vicente Colom, "referente del arte contemporáneo valenciano", con numerosas piezas que representan el conjunto creativo del prolífico artista y de su universo imaginario para dibujar la realidad.

La muestra, que puede visitarse del 22 de abril al 26 de junio, incluye piezas exponentes del realismo imaginario del artista, desde los inicios como estudiante en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de València, los trabajos pintados en los años 60 en París, ciudad que "marcaría su carrera artística", pasando por Florencia o Nueva York, hasta la actualidad.

El acto ha contado con la participación del presidente de la Fundación Chirivella Soriano, Manuel Chirivella, del comisario de la exposición, Javier Ribera Peris, y del propio artista, Vicente Colom.

Este último ha destacado que la exposición estaba presentada "de manera excepcional" en un "entorno perfecto" para exponer este recorrido por toda su trayectoria. Precisamente, sobre esta, ha reconocido que ha ido "de independiente toda su vida", algo que ha advertido de que es "peligroso". "Lo abandoné todo", ha afirmado.

En esta línea, ha subrayado que durante su trayectoria no ha intentado "nunca hacer formalismo", tras mostrar su gusto por el realismo, pero "a mi manera". "He llegado a estar 100 o 150 horas en un dibujo", ha asegurado.

"Respeto lo moderno pero quiero que me respeten a mí", ha manifestado. Y sobre su obra, ha abordado cómo ha cambiado de formas de trabajar. "Siempre he tenido complejo de no ser moderno", ha añadido.

El comisario de la obra, Javier Ribera, ha destacado que la muestra refleja la "integración" de voluntades de Colom manteniendo su "sello valenciano" y con sus obras tanto "recientes como antiguas". "La exposición se la merece", ha destacado, al tiempo que ha puesto en valor que con ella la obra del artista "vuelve a Ciutat Vella, de donde surgió", tras circular "por todo el mundo".

En esta línea, ha subrayado que 'Vicente Colom. El arte en tensión' refleja precisamente "la tensión en toda la obra", que se manifiesta "en todos los planteamientos" y que, a su juicio, ayuda a transmitir "cosas serias". "No va contra nada, refleja la realidad", ha apuntado. Finalmente, ha puesto en valor que el trabajo del artista tiene un "sello valenciano" que le aporta una "trascendencia única".

VICENT MACHÍ

Por otro lado, también se ha presentado la exposición de la X edición del proyecto Sala d'Arcs, 'De lo que queda. Vicent Machí', que muestra obras de esta serie en la que el artista parte de un enfoque experiencial que articula en torno a tres ejes principales: el trayecto, el viaje y el paisaje de su ciudad natal, Gavarda.

En colaboración con la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de la Universitat Politècnica de València, permanecerá abierta al público también del 22 de abril al 26 de junio. Se puede visitar en la planta baja de la Fundación y, en este caso, ha sido presentada por la vicedecana de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Laura Silvestre, y el propio artista, Vicent Machí.

Esta obra mezcla disciplinas y técnicas como el 'action painting' o el expresionismo abstracto para reflejar "la huella del paso del tiempo en un espacio, en cosas que no son visibles". "Saca el registro de la propia realidad y evidencia lo que no es tan visible", ha agregado. Por último, Silvestre ha apuntado que la muestra "remite al concepto de metapaisaje" en un proyecto "muy potente" adaptado a la sala.