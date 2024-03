Vicente Martínez Aparici cierra un ciclo en Cuba-Literato Azorín y anuncia que no plantará en Especial en 2025

Entre sus trabajos destacados queda la 'Aviadora', que se tuvo que quemar en 2020 tras la suspensión de las Fallas por la covid



El artista fallero Vicente Martínez Aparici ha anunciado que este ejercicio "cerrará un ciclo" tras siete años de trabajos para la comisión Cuba-Literato Azorín y que no plantará en sección Especial en las Fallas de 2025. "Necesito un pequeño respiro, un paréntesis y descansar un poco", ha explicado el artesano durante un encuentro con los medios este jueves.

Así, ha comunicado su intención de no plantar "ninguna falla de sección Especial" el próximo ejercicio y de tomarse un "descanso". "No sé si será de un año, de dos o de tres... no sé el respiro que voy a tomar, pero creo que es necesario", ha expuesto el artista, que a su vez ha reconocido que tomar esta decisión "no ha sido fácil después de tantos años" de trabajos para Cuba-Literato Azorín.

Durante el encuentro, en el que la comisión ha presentado los bocetos de los proyectos que plantará estas próximas fiestas, Martínez Aparici ha recordado que durante los últimos años ha realizado "unos trabajos maravillosos" junto a una comisión también "maravillosa" que le ha acogido "como uno más". "Me habéis tratado mejor que bien, por eso hemos estado tan a gusto (...), va a quedar siempre en nuestro recuerdo", ha valorado.

El artista ha hecho hincapié en que "muchos" de sus trabajos para esta comisión de Especial "han quedado en la retina de todos" los valencianos. En esta línea, ha agradecido el apoyo y cariño de los falleros de Cuba-Literato Azorín: "Se han desvivido para hacer todo lo que les hemos pedido y encima nos han dado su corazón en la mano. Ha sido impresionante estar trabajando estos siete años con ellos".

Por su parte, el presidente de la comisión, José Giménez, ha reconocido que para Martínez Aparici tomar esta decisión "ha sido duro" y ha desvelado que durante los últimos meses ha "intentado convencerle para que continuase". Sin embargo, "su vida ha hecho un cambio y montar una falla de Especial le va a seguir costando", ha enfatizado.

Por esta razón, ha asegurado que se "alegra muchísimo" de que finalmente el artista haya tomado esta decisión, pese a que ha admitido que a él le "duele en el corazón". "Lleva siete años con nosotros, pero hubiese podido llevar 34 más", ha subrayado, al tiempo que ha garantizado que, si en algún momento Martínez Aparici "quiere volver", "aquí estará" su comisión, por lo que ha pedido al artesano que "no se olvide" de ellos. "Le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por la falla y, sinceramente, creo que ha tomado la decisión acertada, desgraciadamente para nuestra comisión", ha expresado Giménez.

LA 'AVIADORA'

Entre los trabajos más recordados de Martínez Aparici para Cuba-Literato Azorín queda la 'Aviadora' que el artista plantó en 2020, un "icono" que tuvo que ser quemado junto con parte del monumento cuando ya se encontraba plantado, al decretarse la suspensión de las fiestas por la irrupción del coronavirus.

Esta pieza formaba parte de los elementos centrales de la falla grande que la comisión había encargado para las fiestas de 2020 y desapareció ese año en la 'cremà' inusual, forzada por la covid-19, de aquellos monumentos falleros que se encontraban ya en las calles y que no pudieron ser desmontados para guardarlos en espera de unas nuevas fiestas cuando la situación sanitaria lo permitiera.

Para las Fallas de 2021, que se celebraron en septiembre de ese año, la comisión le encargó a Martínez Aparici una nueva imagen de la 'Aviadora', con el fin de recuperar parte de lo que fue su monumento anterior y el simbolismo que representó de trabajo y lucha, resistencia y esperanza en tiempos de pandemia. Desde la falla resaltaron entonces que la vuelta de esta imagen suponía el regreso a su plaza del que "ha sido por méritos propios el auténtico icono de las Fallas" en aquel año "tan difícil y especial".

"NO LES VA A FALTAR COLOR"

Por otro lado, durante el encuentro de este jueves, Cuba-Literato Azorín ha presentado los bocetos de los proyectos que plantará estas Fallas de 2024: la falla grande, del propio Martínez Aparici, que llevará por lema 'Quiéreme loca', y la infantil, que lleva la firma de Gonzalo Rojas, con lema 'Ciutat inventada'.

El presidente de la comisión ha agradecido a ambos artistas y equipos su "esfuerzo" por plantar estas "grandes" fallas en la demarcación de Russafa, de las que ha destacado sus terminaciones y acabado. "Espero que no se mire tanto el objeto ni los volúmenes, sino la calidad de lo que se ha hecho", ha reclamado.

Los propios artistas han explicado que ambas fallas están hechas "con toda la ilusión" y han avanzado que "no les va a faltar color, acabados ni matices y texturas". "En marzo sacamos lo mejor de nuestros talleres para conseguir que el público se sorprenda, que les guste y, sobre todo, que la comisión se sienta satisfecha con nuestro trabajo", han resaltado.