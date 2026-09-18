Las víctimas se concentrarán el lunes ante el Congreso con motivo de la presencia de Mazón en la comisión de la dana

Archivo - Imagen de las víctimas de la dana. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las tres asociaciones de víctimas de la dana --Associació de Víctimes de la Dana 29 d'ocubre 2024, Asociación de Víctimas Mortales 29-O y Asociaciación de víctimas y damnificados de la Dana de Valencia-- se concentrarán el próximo lunes, 21 de septiembre, a las puertas del Congreso de los Diputados, con motivo de la nueva comparecencia del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón ante la comisión de investigación del Congreso.

Los colectivos llevarán a cabo esta acción de protesta de 10.30 a 11.30 horas, coincidiendo con la llegada de Carlos Mazón a la cámara.

Posteriormente, volverán a concentrarse durante la comparecencia del exsecretario autonómico de Emergencias de la Comunitat Valenciana durante la dana de 2024, Emilio Argüeso, investigado en la causa judicial junto a la que fuera consellera de Interior, Salomé Pradas, detallan las asociaciones.

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos el 29 de octubre de 2024 ha citado por segunda vez a Mazón.

El exjefe del Consell ya acudió a Congreso el pasado 17 de noviembre, pero el PSOE y Sumar, que tienen mayoría en la mesa de la comisión de investigación, consideran necesario volver a interrogarlo sobre su responsabilidad en la gestión de la catástrofe.

Le quieren preguntar entre otras cosas sobre los mensajes que intercambiaron el día de la tragedia en el grupo de whastapp que tenía con los miembros de su gobierno. Según los mensajes aportados a la causa por la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, a primera hora de la mañana, Mazón intervino para animar a sus consellers a "inundar de datos a los medios hoy", porque, a su juicio eso desprendía una "sensación de estar alerta que te cagas".

La secuencia de mensajes refleja que la actividad del grupo se centró inicialmente en la comunicación pública pero fue perdiendo intensidad a medida que la situación se agravaba hasta prácticamente desaparecer durante las horas decisivas de la emergencia.

La mesa de la comisión también ha citado para el día 21 a Emilio Argüeso. El Congreso ya lo citó el pasado mes de enero, pero no acudió alegando que estaba de baja.