Víctimas de la dana y los CLER trasladan solidaridad y apoyo a los afectados en Urda: "Nos unimos a su dolor"

Archivo - Imagen de una víctima de la dana. ARCHIVO. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024 y los Comités d'Emergència i Reconstrucció (CLER) han expresado su solidaridad con las personas afectadas por el trágico accidente ferroviario acaecido en Urda (Toledo) este miércoles. "Nos unimos al dolor de las familias afectadas por esta tragedia y les enviamos todo nuestro apoyo", aseguran.

Se da la circunstancia de que mañana jueves se cumple el segundo aniversario de la riada que asoló gran parte de la provincia de Valencia y dejó 233 víctimas mortales. Para recordar esta fecha y rendir homenaje a los fallecidos, se han organizado dos marchas que transcurrirán por poblaciones la zona dana y confluirán en el barranco de Poyo.

Los CLER han explicado que se mantiene esta iniciativa y recalcan que "mañana, a los dos años de la dana, seguimos adelante por la memoria de todos". "Ahora más que nunca, verdad, justicia y garantías de no repetición", enfatizan.

En concreto, las marchas, convocadas por los CLER junto a la Associació de Víctimes Mortals 29 d'Octubre, la Associació Víctimes Dana 29-O y la Asociación de Víctimas y Damnificados por la Dana de Valencia, saldrán a 17.00 horas desde las poblaciones de Benetússer y Albal y se unirán sobre las 17.45 en el barranco de Poyo a la altura de Catarroja-Massanassa, donde tendrá lugar una actuación de los cantautores Pau Alabajos y Feliu Ventura.

Los comités transmiten sus "más sinceras condolencias y toda la solidaridad a los familiares y seres queridos de las víctimas mortales, así como apoyo incondicional a los heridos y afectados". "En estos momentos de profundo dolor y consternación, nuestro pensamiento está con todas las víctimas de esta terrible catástrofe", agregan.

Por su parte, la Associació Víctimes Dana 29-O ha anunciado que, ante el trágico accidente de tren y el decreto de luto oficial, el acto de homenaje 'La caja de la memoria' --previsto para mañana a las 19.00 h en Paiporta-- queda aplazado al próximo jueves, 5 de noviembre, en el mismo lugar y hora.

Desde este colectivo reiteran que se unen al dolor de las familias afectadas por la tragedia ferroviaria y les envían todo el apoyo y solidaridad.