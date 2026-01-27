Víctimas de la dana creen que el PP no tiene "legitimidad" para reclamar dimisiones por Adamuz mientras mantenga a Mazón

Archivo - El expresident de la Generalitat valenciana Carlos Mazón durante el pleno de toma de posesión del nuevo president, en Les Corts Valencianes, a 2 de diciembre de 2025, en Valencia - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, Rosa Álvarez, ha considerado que el PP no tiene "ninguna legitimidad" para reclamar dimisiones tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) ocurrido el pasado 18 de enero, que ha dejado un balance de 45 muertos y más de un centenar de heridos, mientras mantenga como diputado en el parlamento valenciano al 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este martes ante Les Corts, donde se ha presentado la nueva manifestación con el lema 'Mazón a presó', convocada por entidades sociales para este sábado, que reclamará de nuevo, en este caso desde las calles de Benetússer y Alfafar (Valencia), que Mazón entregue su acta de diputado y se presente a declarar en el juzgado de Catarroja que investiga la gestión de la dana.

Álvarez ha asegurado que los afectados por la dana se encuentran en estos momentos "mucho peor" tras unas navidades "muy complicadas" y el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, que les ha "removido muchísimo todas las heridas abiertas".

También lo ha hecho, ha continuado, la "indecencia" de un PP "que utiliza a las víctimas, que no les importa lo más mínimo, porque mientras Carlos Mazón esté ahí dentro --en Les Corts Valencianes-- no tiene ninguna legitimidad para pedir ninguna dimisión, mientras ellos están sosteniendo al máximo responsable" de una dana que se llevó la vida de 230 personas "que sí que se podían haber salvado, si no todas, la mayoría". "Y aquí estamos hablando de otras cosas que ya veremos lo que se dilucida o no", ha agregado.

Álvarez ha expresado que las familias de las 230 víctimas mortales de la dana hubieran querido que "desde el primer momento se hubiera hablado, se hubiera tenido información y las instituciones hubieran estado a disposición, a nuestro lado".

LAS COMPARACIONES CON ADAMUZ PROVOCAN "DOLOR FÍSICO Y EMOCIONAL"

Por tanto, a su juicio, causa "dolor físico y emocional" que ahora "estos señores pongan la comparación de lo que pasó aquí el día 29, 30, 31 --de octubre de 2024-- y las semanas siguientes" con la tragedia de Adamuz, donde "desde el primer momento hubo un hospital de campaña para atender a los familiares de las víctimas y para darles apoyo psicológico", mientras que en la dana de Valencia "a nosotros se nos prohibió ir a donde estaban nuestros familiares muertos".

"Es vergonzoso que estén comparándonos. Si van a comparar algo, que comparen con el --accidente de-- metro de València, el del Alvia o con otras circunstancias similares y que vean la diferencia en este caso, clara, entre una manera de gestionar y otra", ha apostillado. "Después dirán que estamos haciendo política, pero no estoy haciendo política, estoy comparando modelos de gestión, que son decisiones políticas las que hacen que vivas o que no vivas, que te puedas salvar o que no te puedas salvar", ha continuado.

En este punto, Rosa Álvarez ha asegurado que le cuesta respirar porque resulta "muy doloroso lo que estamos viviendo, y después de lo que ha pasado, más". Dicho esto, ha desvelado que este mismo martes se ha encontrado con José Ángel Núñez, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana, quien le ha transmitido su apoyo, y ha valorado este gesto: "No es una persona insensible de lo que está pasando".

Según ha insistido la presidenta de la Associació Víctimes Mortals Dana 29-O, antes de la dana la Aemet "estaba avisando dos días antes de lo que iba a pasar" pero desde la Generalitat "no tomaron ninguna medida". En cualquier caso, ha subrayado que con el accidente ferroviario de Adamuz "no sabemos lo que ha pasado aún, pero no se puede ni comparar" con la tragedia de Valencia. Por tanto, ha pedido a los representantes del PP "que se laven la boca".

CARGA CONTRA AYUSO POR NO ASISTIR AL FUNERAL DE ESTADO

Por otro lado, ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de intentar "manipular" a las víctimas de la dana y reprochado que no acudiera al funeral de Estado por las 230 víctimas mortales, celebrado en València el 29 de octubre de 2025, en el primer aniversario de la tragedia, un acto que fue "decidido por las familias cómo tenía que ser", ha remarcado. "Se negó a venir porque dijo que ya se había producido un funeral el 9 de diciembre", ha censurado.

Por todo ello, Rosa Álvarez ha considerado que Díaz Ayuso "no tiene nada que decir del nuestro funeral porque fue decidido por las familias". "A nosotros nos da igual que sea ella o que sea otra" la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero ha recalcado que fue ella quien "no envió ninguna representación a nuestro funeral".