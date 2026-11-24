Miembros de la associació ante Naciones Unidas - ASSOCIACIÓ VÍCTIMES DANA

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024 ha trasladado al experto independiente de Naciones Unidas sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas mayores, el doctor Zvezdan Pirtosek, la "necesidad" de que se asuman responsabilidades políticas por la gestión de la emergencia del 29 de octubre de 2024, especialmente en lo relativo a la protección de las personas mayores que vivían en residencias, viviendas tuteladas o en sus propios domicilios.

Durante el encuentro, celebrado en Valencia, la asociación ha puesto el foco en la actuación de la entonces consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, responsable política de la atención a las residencias y los centros de servicios sociales.

La entidad cuestiona que Camarero participara telemáticamente en la reunión del Cecopi y que posteriormente abandonara la conexión para asistir a un acto de entrega de premios de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana, según ha explicado la presidenta de la asociación Mariló Gradolí.

La asociación considera que la respuesta de la Conselleria fue "insuficiente" ante la situación que estaban viviendo las personas mayores, las residencias y las viviendas tuteladas, donde fallecieron 11 personas según los datos disponibles del Centro de Integración de Datos correspondientes a 221 víctimas identificadas: seis en una residencia de Paiporta y cinco en viviendas tuteladas de Picanya.

Con todo, la entidad considera "especialmente grave" que Susana Camarero encabece la candidatura del Partido Popular al Senado por Valencia en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026. A juicio de la asociación, "esta decisión política no es compatible con la exigencia de responsabilidades por la gestión de la emergencia. Las personas mayores que vivían en residencias o viviendas tuteladas no podían quedar fuera de las prioridades de la emergencia. Sus necesidades requerían anticipación, coordinación, recursos y decisiones", ha manifestado la presidenta de la entidad, Mariló Gradolí.

VÍCTIMAS MAYORES DE 70 AÑOS

La reunión con el experto independiente de Naciones Unidas ha servido también para presentar una radiografía del impacto de la dana sobre las personas mayores y reclamar que sus derechos se incorporen "de manera efectiva" a las políticas de prevención, protección y respuesta ante las emergencias climáticas.

"Los datos disponibles reflejan la dimensión de esta realidad", ha advertido la entidad. El informe del Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana, con datos hasta el 12 de enero de 2025, señalaba que más de la mitad de las 224 personas fallecidas tenían 70 años o más.

Durante el encuentro se han compartido testimonios de familiares de personas mayores fallecidas en una residencia y en su domicilio, así como de personas supervivientes que, después de la inundación, han perdido su hogar y han sido trasladadas a centros residenciales lejos de sus municipios y de sus entornos habituales.

Estas experiencias han permitido abordar "no solo las deficiencias en la protección durante la emergencia, sino también las consecuencias posteriores: la pérdida del entorno cotidiano, la ruptura de las relaciones comunitarias y las dificultades para recuperar los proyectos de vida", exponen.

CIUDADANOS "CON DERECHOS"

La Associació de Víctimes de la dana ha defendido ante el experto una mirada que evite el edadismo y que reconozca a las personas mayores como ciudadanos y ciudadanas con derechos, autonomía, capacidad de decisión y un papel activo en la sociedad.

Por este motivo, la reunión ha contado también con representantes del movimiento de Dones Grans, que con sus aportaciones han permitido poner en valor la participación social, la vida comunitaria y el arraigo al territorio como elementos fundamentales para la autonomía y la protección de las personas.

La entidad ha trasladado la "necesidad" de reforzar los servicios sociales de proximidad, garantizar sistemas de alerta accesibles y universales, revisar los protocolos de teleasistencia, asegurar la continuidad de la atención sanitaria y mejorar los planes de protección y evacuación de los centros residenciales y las viviendas tuteladas.

En este sentido, la reunión ha contado con la participación de Juan Antonio Caballero, presidente de la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (Cavecova), que ha trasladado la "importancia" del arraigo a los barrios y de las redes comunitarias como factores fundamentales de protección.