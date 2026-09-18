Víctimas de la dana, premiadas por UGT: "El ES-Alert volvió a sonar tarde y mal, tenemos que seguir peleando"

La doctora premiada Ana Lluch (i), la representante de la Asociación de Víctimas de la dana, Rosa Álvarez (d), durante la XV Edició Guardons d'Honor d'UGT, a 18 de septiembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Estos premios constituyen l - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Associació de Víctimes Mortals de la DANA 29-O, Associació de Damnificats per la DANA de l'Horta Sud y la Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 han recogido este viernes los Guardons d'Honor que concede UGT para destacar el compromiso social de colectivos valencianos. Unos premios que también han distinquido, en la categoría individual, a la doctora e investigadora en Oncología Anna Lluch.

Representantes de las asociaciones han agradecido que se siga reconociendo su labor y han destacado el apoyo también de la red estatal de víctimas, "porque como hemos vuelto a ver esta última vez, el ES-Alert volvió a sonar tarde y mal y entonces tenemos que seguir peleando", ha expresado Elisabeth González, desde Damnificats per la DANA de l'Horta Sud, en declaraciones a los medios antes del acto.

La presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, Mariló Gradolí, ha manifestado que "es un honor recibir este reconocimiento por parte del movimiento sindical y compartirlo con la doctora Anna Lluch". "Para nosotros es muy importante porque es un reconocimiento a una lucha ciudadana que compartimos con el movimiento sindical y que es luchar por los servicios públicos, por tener más seguridad y por asegurarnos un futuro mejor", ha agregado.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Víctimas Mortales DANA 29-O, Rosa Álvarez, ha destacado que se trata de un "reconocimiento, aparte de responsabilidad, por continuar trabajando por la memoria de nuestros familiares". También ha puesto en valor el compartir el premio con "la gran científica y doctora Anna Lluch".

UGT Y BERNABÉ CRITICAN EL SEÑALAMIENTO A LAS VÍCTIMAS

El acto, celebrado en la sede del sindicato en València, ha contado con la presencia del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, su homólogo en UGT PV, Tino Calero, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Álvarez ha lamentado que el PP "dispara fundamentalmente contra las asociaciones, contra las personas que están reclamando sus derechos" y pidiendo "justicia" y "reparación".

El dirigente sindical ha subrayado el apoyo del sindicato a las asociaciones tanto desde la Comunitat Valenciana como en Madrid, donde se ha reunido con ellas y volverá a mantener encuentros para conocer "el estado de la recuperación física". "La luz se apaga cuando pasa la parte fuerte de la catástrofe y debe continuar encendida para darle a la gente apoyo y que se cumplan los compromisos", ha dicho.

También ha destacado el trabajo "extraordinariamente positivo a favor de las personas" que realiza la científica Anna Lluch "desde el sector público".

Calero ha señalado que para UGT PV la entrega de estos Guardons representa "un día muy importante porque galardonamos a título individual y coletivo a personas y entidades que han demostrado un compromiso firme con los valencianos y valencianas".

Por su parte, la delegada del Gobierno ha recordado que pronto se cumplirán dos años desde la dana del 29 de octubre de 2024, "la peor tragedia que jamás pudimos imaginar", y ha resaltado que "en la imagen de las asociaciones de víctimas está la imagen de la resistencia, de la fortaleza y de la dignidad, y todo el que ha querido hacerles frente representa todo lo contrario".

"Todos aquellos que han intentado señalarlas, dividirlas y atacarlas representan todo lo contrario de lo que ellas representan. No solo merecen nuestro rechazo, sino también nuestro señalamiento y nuestra reprobación", ha añadido

Igualmente, Bernabé ha mostrado su satisfacción por que UGT premie a Lluch, "una mujer que ha dedicado todo su talento, toda su trayectoria vital y profesional a servir a las personas en algo tan básico como es su vida y su salud".

La médica "se ha convertido para muchas mujeres valencianas en una referente de la profesionalidad, de la ciencia, de la investigación y, sobre todo, del servicio público", ha destacado la delegada.