Víctimas de la dana recurren ante el Tribunal Constitucional el aforamiento de Mazón por "fraude de ley"

Víctimas de la dana piden al Tribunal Constitucional la retirada del aforamiento de Mazón por "fraude de ley" - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Associació Víctimes de la DANA 29 Octubre 2024 ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que pueda salvaguardar los derechos de las víctimas a la tutela judicial efectiva y se anule el aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón por "abuso de derecho y fraude de ley".

Así, lo han anunciado este viernes la presidenta de la Asociación, Mariló Gradolí, acompañada de la abogada de la asociación Míriam Salmerón, que ha ha advertido: "Vamos a llegar hasta el final, hasta el Tribunal de Estrasburgo para tener verdad, justicia y reparación. Estamos hablando de 230 fallecidos".

La letrada ha recalcado que este recurso "no es político, sino judicial" y se sustenta en el uso "espúreo" que hace Mazón de su acta actual como diputado por Alicante tras su dimisión como presidente para blindarse ante la juezga de Catarroja que lleva la causa y en ese sentido ha cuestionado si debería mantendría el privilegio del aforamiento "si matara a alguien por la calle".

Asimismo, para evitar la total indefensión de las víctimas, solicitan, como medidas cautelares urgentes, que se declare la nulidad de pleno derecho el autor del Tribunal Superior de Justicia que resolvió que no se apreciaban indicios para investigar a Mazón y que ordene salvaguardar asimismo todos los Whatsapps de Mazón de aquella jornada.

(Habrá ampliación)